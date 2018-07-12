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В Израиле

В течение дня на границе с Газой произошло не менее 20 пожаров

время публикации: 18:17 | последнее обновление: 19:49 блог версия для печати

По данным пожарной службы "Керен Каемет ле-Исраэль", в четверг, 12 июля, на границе с сектором Газы произошло не менее 20 пожаров, ставших результатом поджога.

Во второй половине дня один из "огненных" воздушных шаров, запущенных из сектора Газы, приземлился во дворе дома в Сдероте. К месту происшествия были вызваны полицейские саперы.

Несколькими часами ранее израильские ВВС нанесли предупредительный удар по группе поджигателей, запускавших "огненные" шары в северной части сектора Газы.

По информации новостной службы "Кан", за последние три месяца ХАМАС потратил 45 миллионов шекелей на организацию провокаций на границе сектора Газы и Израиля. Большая часть этой суммы была потрачена на проведение "маршей возвращения", доставку к границе участников маршей и палатки для них. Кроме того, часть суммы ушла на материалы для воздушных змеев, а также "огненные" воздушные шары.

"Марш возвращения" на границе Газы. Статистика

Первые акции "Марша возвращения" состоялись на границе Газы 30 марта 2018 года. Начинались они с того, что тысячи жителей сектора приближались к восточной границе, некоторые из них пытались подойти к пограничному забору и проникнуть на израильскую территорию. При этом участники марша жгли автомобильные покрышки, запускали в сторону границы камни и бутылки с зажигательной смесью. Снайперы ЦАХАЛа вели огонь на поражение по наиболее активным участникам "марша". Иногда вооруженные боевики обстреливали израильских военных.

14 мая, в пятницу, провокации были наиболее масштабными. Военные были вынуждены стрелять по боевикам, проникавшим на израильскую территорию. Было убито около 60 участников "марша".

Позже организаторы акции сменили тактику. Главный урон израильтянам стали наносить группы поджигателей, запускающих из сектора воздушные змеи и воздушные шары, несущие емкости с легковоспламеняющейся смесью и зажженным фитилем или взрывным устройством.

Согласно данным, цитируемым сайтом ХАМАСа "Палестинский информационный центр", за период с 30 марта по 30 июня были убиты 134 участника манифестаций, более 15.000 получили ранения.

ХАМАС в последнее время перестал упоминать о том, что большинство убитых были боевиками этой и других террористических группировок.

Минздрав сообщает, что "шахидами" стали 16 детей, одна женщина, два журналиста, два медика и три инвалида. В отчете не учитываются восемь человек, чьи тела, как утверждается, удерживаются Израилем.

Среди раненых, получивших ожоги, травмы и отравления дымом и слезоточивым газом 2.536 несовершеннолетних, 1.160 женщин, 231 медицинский работник, 175 журналистов. Состояние 370 из пострадавших оценивается как тяжелое.

ХАМАС заявляет, что "Марш возвращения" будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не снимет "осаду" Газы. Напомним, что Израиль и Египет в 2007 году ввели блокаду Газы после того, как ХАМАС захватил власть в секторе путем вооруженного переворота. Однако на границе с Египтом ХАМАС массовых акций протеста не проводит.

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