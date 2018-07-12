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13:15 Авигдор Либерман призвал закрыть посольство Израиля в Ирландии
В Израиле

Авигдор Либерман призвал закрыть посольство Израиля в Ирландии

время публикации: 13:15 | последнее обновление: 13:15 блог версия для печати фото
Авигдор Либерман

После утверждения в первом чтении парламентом Ирландии закона о запрете на торговые отношения с предприятиями за "зеленой чертой" министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал закрыть израильское посольство в Дублине.

"Бессмысленно приглашать посла Ирландии в Израиле для беседы. С врагами Израиля обсуждать нечего. Мы не будем подставлять другую щеку тем, кто нас бойкотирует", - написал глава минобороны в Twitter.

Днем ранее ирландские парламентарии поддержали 25 голосами против 20 проект закона, в рамках которого торговля с любым израильским предприятием, расположенном за так называемой "зеленой чертой", включая Иерусалим и Голанские высоты, является уголовным преступлением.

МИД Израиля резко осудил данную инициативу, заявив: "Сенат Ирландии поддержал опасную, экстремистскую и популистскую идею бойкота Израиля, которая в случае реализации снизит шансы на возможность диалога между израильтянами и палестинцами и окажет негативное влияние на ситуацию в регионе. Абсурд данного шага усугубляется еще и тем, что закон ухудшит положение палестинцев, которые работают в Израиле. Наше государство обдумает варианты ответа по ходу реализации данной инициативы".

В случае, если закон будет подписан и принят в работу, Ирландия станет первой страной-членом ЕС, которая запретит коммерческую активность на части территории Израиля.

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