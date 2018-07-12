"Свобода действий Израиля". Итоги визита Нетаниягу в Москву

В четверг, 12 июля, израильская делегация во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу покинула Москву. Самолет вылетел около полудня из аэропорта "Внуково".

Накануне вечером состоялись переговоры Нетаниягу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых, прежде всего, обсуждалась ситуация в Сирии, в частности проблема присутствия в этой стране иранских вооруженных сил и милиций, поддерживаемых Ираном.

После завершения переговоров Нетаниягу сделал следующее заявление для прессы: "Этот визит проходит за несколько дней до встречи президента Путина с Трампом. У переговоров было два аспекта. Первый, известный и очевидный – это свобода действий Израиля, которая обеспечивается по правилам, которые я озвучил публично. Мы расширили это в ходе разговора, и думаю, что это долговременное достижение Израиля. Мы действуем в месте, где очень много сил. Мы действуем, но не только не сталкиваемся с русскими, мы, я бы сказал, координируем действия армий, в том числе в эти часы и в эти дни. Мы действуем против иранских целей и целей "Хизбаллы", и поддерживаем нашу свободу действий".

Продолжая говорить о ситуации в Сирии, глава правительства Израиля, отметил: "Нет никакого столкновения с российскими силами. Это первая цель, эта цель остается актуальной сейчас... Во-вторых, мы обсудили сирийский вопрос в целом и иранский вопрос в преддверии встречи, но я не думаю, что мне стоит сейчас подробно об этом рассказывать".

Нетаниягу также подчеркнул неизменность отношения Израиля к военным провокациям со стороны Сирии, заявив, что реакция на обстрелы была и будет незамедлительной. Он отметил важность свободы действий израильской армии в Сирии "в любом месте, в отношении иранских объектов, объектов "Хизбаллы", армии Сирии". "Для нас важно сохранить эту свободу действий", – сказал Биньямин Нетаниягу.

Политический источник в окружении Нетаниягу сообщил, что Россия способствовала выводу или, точнее, отдалению иранских сил от израильских границ. Однако при этом было отмечено, что процесс еще не завершен.

Отметим, что российские СМИ накануне переговоров Нетаниягу и Путина писали о том, что будут подняты также темы палестино-израильского урегулирования и двусторонних отношений. Однако по итогам переговоров комментариев по этим темам не было.

Путин и Нетаниягу встречались в девятый раз с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. Предыдущая встреча лидеров России и Израиля проходила в Москве 9 мая 2018 года.

После завершения переговоров в Кремле, на которых присутствовали также глава канцелярии премьер-министра Йоав Горовиц, военный секретарь Элиэзер Толедано и советник главы правительства по национальной безопасности, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара посетили полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии, проходивший на московском на стадионе "Лужники". Рядом с ними на трибуне находились двое детей, которые лечатся от онкологических заболеваний – 18-летняя Мика Липскер из Кацира (чета Нетаниягу опекает ее более девяти лет) и 13-летний Алон Израев из Петах-Тиквы (родился в Астрахани и репатриировался в Израиль с родителями).

Когда матч закончился, израильская делегация отправилась в отель "Президент".

В ночь на 12 июля ЦАХАЛ вновь нанес удар по позициям сирийской армии, на этот раз – в ответ на запуск с территории Сирии разведывательного беспилотного самолета.





