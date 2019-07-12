"Ликуд" и НДИ в борьбе за "русских", поиски Барака, ожидание Шакед. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

В четверг, 11 июля, в Ашкелоне состоялось торжественное открытие проекта социального жилья компании "Амигур". На мероприятии помимо министра строительства Ифат Шаша-Битон и министра алии и интеграции Йоава Галанта, присутствовал лично премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Меньше чем за 70 дней до выборов такую площадку для агитации не упустит ни один опытный политик. "Большинство тех, кто здесь поселятся – новые репатрианты, в том числе люди, пережившие Катастрофу. Вместо того, чтобы говорить о необходимости решать проблемы, мы их решаем", – сказал премьер, глядя в камеру, которая транслировала мероприятие в прямом эфире через аккаунт Нетаниягу в Facebook. Говорил глава правительства, разумеется, на иврите, но его слова должны были дойти до ушей русскоговорящих репатриантов. "Мы не говорим о проблемах, а решаем их", – это мантра, которая звучит в разговорах с ликудниками, особенно с того момента, как был назначен специальный советник премьер-министра по вопросам новых репатриантов Ариэль Бульштейн. Именно он должен помочь Биньямину Нетаниягу "не только говорить о проблемах, но и решать их".

В "Ликуде" категорически отвергают слухи о том, что мероприятие в Ашкелоне было задумано как большая презентация кампейна правящей партии на "русской" улице. По замыслу авторов презентации, как утверждают источники в политических кругах, апогеем мероприятия должны были стать выступления недавних активистов партии "Наш дом Израиль", присоединившихся к "Ликуду". В "Ликуде" такой сценарий назвали "чушью и манипуляцией". "Вы действительно думаете, что такая презентация готовится с сегодня на завтра? Совершенно очевидно, кто распускает подобные, не имеющие отношения к действительности слухи". Добавим, что по словам источника в НДИ, ни один активист, баллотировавшийся от партии на последних муниципальных или парламентских выборах, не перешел в "Ликуд".

Уходящая неделя прошла под знаком обостряющегося противостояния "Ликуда" и НДИ. Согласно публикациям портала Walla, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встречался с бывшим министром Софой Ландвер и бывшим главой фракции НДИ Робертом Илатовым. Ни Ландвер, ни Илатов не опровергли факта встречи и не стали отвечать на вопрос, какие предложения получили. В известном смысле странным будет выглядеть привлечение к кампейну "Ликуда" экс-министра алии и интеграции одновременно с утверждением о бездеятельности НДИ в сфере абсорбции. В то же время, израильская политика помнит и более неожиданные повороты.

Общенациональные опросы, которые являются неотъемлемой частью предвыборной кампании, к настоящему моменту полностью оправдывают тактику, избранную НДИ. "Ликуд" и "Кахоль Лаван", как и предполагали в партии Либермана, теряют мандаты и в большинстве опросов с трудом набирают вместе 61 мандат. НДИ усиливается, постепенно приближаясь к двузначному числу мандатов. Впрочем, опрос NEWSru.co.il о возможных союзах справа и слева показал: среди наших читателей за последние недели рейтинг "Ликуда" вырос на фоне снижения рейтинга НДИ, хотя партия Либермана получает примерно половину голосов нашей аудитории, значительно опережая все прочие партии.

Проблема "Ликуда" состоит в том, что ни в одном опросе, в том числе и в тех, что не опубликованы, блок "Ликуд", ультраортодоксы и правые не набирает 61 мандат. В этой ситуации формальной победы на выборах Нетаниягу может быть недостаточно.

В то же время, незыблемое утверждение оппозиции, заявлявшей на протяжении всей прошлой предвыборной кампании, что ни при каких обстоятельствах они не войдут в коалицию с Нетаниягу, стала гораздо менее незыблемым. Источник в партии "Кахоль Лаван" в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il заявил, что вариант ротации между Бени Ганцем и Биньямином Нетаниягу на посту премьер-министра, если Ганц будет занимать эту должность первым, вполне может рассматриваться. "Нетаниягу утверждает, что все обвинения против него рухнут на слушаниях как карточный домик? Пожалуйста. Пусть занимается своими проблемами. Если после слушаний все дела против него будут закрыты, добро пожаловать. Если нет – пусть идет под суд. Он не может быть министром, находясь под судом, но главой "Ликуда" – может. За два года суд закончится", – заявил наш собеседник. Совершенно не очевидно, что эта позиция приемлема для всех в "Кахоль Лаван". Очевидно, что Яир Лапид не согласится с такой схемой. Но многие в "Кахоль Лаван" уже сейчас готовы обсуждать условия возможного союза.

И еще о "Кахоль Лаван". На этой неделе партия завершила формирование штаба. 10 июля состоялось заседание, посвященное стратегии партии на "русской улице". "На сей раз мы уделим большое внимание борьбе за голоса репатриантов. Это будет одной из важных составляющих кампейна", – заявил источник в партии. Можно ожидать, что в ближайшие дни мы услышим и увидим немало обращений, ориентированных на русскоязычного читателя и слушателя. Пока же самым заметным, но не самым убедительным в кампании этого блока был выпуск видеороликов с Яиром Лапидом, пытающимся говорить по-русски.

В ходе минувшей недели новый глава партии "Авода" Амир Перец встретился со всеми лидерами левоцентристских партий. Формально эти встречи проводились для того, чтобы проверить возможности блоков. На практике же Перец все более склоняется к тому, что считал наилучшей опцией еще в период праймериз: самостоятельное участие в выборах в Кнессет. В политических кругах отмечают, что Перец также не обязался не присоединяться к правительству Нетаниягу. Идея восстановления "Сионистского лагеря", иными словами союза с Ципи Ливни, также может стать катализатором переговоров с "Ликудом" после выборов. Ливни истосковалась по министерской должности, да и работа в правительстве, глава которого подозревается в коррупции, не будет для нее чем-то новым.

Однозначное заявление о неготовности к какому-либо союзу с "Ликудом" во главе с Нетаниягу сделал только председатель "Исраэль демократит" Эхуд Барак. Однако к заявлениям Барака по этому поводу относятся скептически. Барак, наиболее агрессивный оппонент Нетаниягу, оказался в крайне непростой ситуации. Амир Перец не видит никакой причины становиться вторым номером в объединенном списке, и вообще склоняется к тому, чтобы баллотироваться самостоятельно. Новый лидер МЕРЕЦ Ницан Горовиц скептически относится к перспективе союза с Бараком, опасаясь недовольства арабских избирателей и активистов. "Кахоль Лаван" вообще не рассматривает себя в качестве участника концерна левых партий. Опросы оставляют Барака на грани электорального барьера. В образовавшейся на левом фланге "пробке" партий, идущих на выборы под лозунгом "только не Нетаниягу", не очень понятна уникальность роли Эхуда Барака.

Единственный союз, зафиксированный до сих пор официально, это возобновление блока "Ихуд Мифлагот а-Ямин" в его почти том же виде, что перед выборами в Кнессет 21-го созыва. "Оцма Иегудит" не вошла в новый-старый блок, но в правых партиях не исключают, что позднее и Итамар Бен-Гвир присоединится к списку. Одновременно продолжаются переговоры между Нафтали Беннетом и Моше Фейглиным. Глава "Зеута" согласился уступить первое место в будущем списке Нафитали Беннету, однако приближенные Фейглина заявляют, что Беннет тянет время и не спешит заключать соглашение.

Будущее Айелет Шакед остается туманным, и ее возвращение из отпуска в Канаде ясности не внесло. Накануне, отвечая на вопрос одного из активистов партии, Беннет сказал, что вопрос о союзе с Шакед решится в течение недели-двух. "Так дальше продолжаться не может. Мы все любим Айелет и хотим, чтобы она была с нами, но она тянет время, и это начало приносить ощутимый вред", – сказал NEWSru.co.il один из активистов. 11 июля бывшая министр юстиции опубликовала запись в социальной сети Facebook, посвященный отчету минпроса по вопросу о росте числа школьников, получивших аттестат зрелости. Запись Шакед с поздравлениями в адрес бывшего министра просвещения Нафтали Беннета, многими была воспринята как симптом возобновляющегося партнерства между ними. Так ли это? Ответ мы узнаем не позднее 1 августа.





