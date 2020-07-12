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NEWSru.co.il :: В Израиле12 июля 2020 г., 00:19

Беспорядки в Тель-Авиве: демонстранты перекрывали шоссе и нападали на полицейских, множество задержанных

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Беспорядки в Тель-Авиве: демонстранты перекрывают шоссе, есть задержанные

После завершения демонстрации протеста на площади Рабина в Тель-Авиве, десятки участников митинга блокировали движение по улицам в центре города.

Согласно опубликованной информации, митингующие блокировали движение по улице Ибн Гвироль, а затем в районе торгового центра "Азриэли" на улице Менахема Бегина. Участники акций протеста скандировали "Капитал и власть – это преступный мир", Биби – домой". По сообщению "Кан Бет", разбиты окна в нескольких отделениях банков.

Полицейские возобновили движение по улицам Тель-Авива. По состоянию на полночь были задержаны не менее трех человек.


Позже полиция сообщила о задержании 12 нарушителей порядка в районе бульвара Ротшильд. В заявлении пресс-службы полиции сказано, что участники акции протеста поджигали мусорные баки и нападали на сотрудников правоохранительных органов, бросали в них бутылки и распыляли слезоточивый газ. Троим пострадавшим полицейским была оказана медицинская помощь.

"Крик народа": акция протеста в Тель-Авиве. Фоторепортаж

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