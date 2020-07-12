Беспорядки в Тель-Авиве: демонстранты перекрывали шоссе и нападали на полицейских, множество задержанных

После завершения демонстрации протеста на площади Рабина в Тель-Авиве, десятки участников митинга блокировали движение по улицам в центре города.

Согласно опубликованной информации, митингующие блокировали движение по улице Ибн Гвироль, а затем в районе торгового центра "Азриэли" на улице Менахема Бегина. Участники акций протеста скандировали "Капитал и власть – это преступный мир", Биби – домой". По сообщению "Кан Бет", разбиты окна в нескольких отделениях банков.

Полицейские возобновили движение по улицам Тель-Авива. По состоянию на полночь были задержаны не менее трех человек.

"Крик народа": акция протеста в Тель-Авиве. Фоторепортаж