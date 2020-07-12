Спортивные залы и общественные бассейны остаются закрытыми

Заседание комиссии Кнессета по вопросам, связанным с карантином, на котором обсуждался запрет на работу спортивных залов и бассейнов, закончилось без каких-либо результатов.

После того, как было достигнуто соглашение об отмене части ограничений, депутат Мики Леви ("Еш Атид"-ТЕЛЕМ)потребовал провести голосование по каждому из пунктов по отдельности, в связи с чем было принято решение голосование перенести на понедельник, 13 июля.

Ранее радиостанция "Кан Бет" передала, что глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн оказывают давление на главу парламентской комиссии по коронавирусу с тем, чтобы на вечернем заседании не был отменен запрет на работу спортивных залов и общественных бассейнов. По информации новостной службы "Кан", таким образом правительство пыталось выкроить еще один день для того, чтобы обсудить проблему со специалистами минздрава.