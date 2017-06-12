Рассчитывать на самих себя. Офицер службы тыла о действиях при землетрясении

11 июня начались общеизраильские учения по подготовке к землетрясению. В интервью NEWSru.co.il представитель службы тыла подполковник запаса Ави Берман рассказал о целях учений, и о том, по какому сценарию они проходят.

Подполковник Берман, в воскресенье, 11 июня начались учения по подготовке к возможности землетрясения в Израиле.

Совершенно верно, учения начались и продолжатся до конца недели. Мне важно подчеркнуть, что это запланированные учения, то есть нет какой-то секретной информации по этому поводу. Учения запланированные и их цель – подготовить государственные спасательные службы и население к возможности землетрясения.

Такие учения проводятся регулярно. В период между учениями мы слышим множество обсуждений и рекламных кампаний на эту тему. Мы не впадаем в некий overdoing?

Я не думаю. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно понимать масштаб угрозы. В случае сильного землетрясения могут погибнуть десятки тысяч людей, а сотни тысяч получат травмы. Если люди поведут себя правильно перед землетрясением, в момент землетрясения и после него, то жертв будет значительно меньше. Причем это касается не только населения, но и спасательных и иных государственных организаций. Эти организации должны взаимодействовать в критические моменты, а это достигается в ходе учений. Поэтому здесь речь не идет об overdoing. Угроза землетрясения значительно более серьезна, чем все остальное, к чему мы готовимся.

Каким образом эти учения готовят обычных граждан к опасности землетрясения? Предположим, что в момент землетрясения я нахожусь в одном из тель-авивских высотных зданий на 20-м этаже, а в Ришон ле-Ционе у меня есть квартира, которая находится в доме, не защищенном от землетрясения.

Я расскажу, что нужно делать в каждом из этих сценариев. Кстати, нужно помнить, что землетрясение может произойти ночью, а может днем. Все это определяет разные формы реакции. Но давайте по порядку. Во вторник, 13 июня, в 10:05 прозвучит голосовое сообщение об учебной тревоге. Не будет сирены, будет голосовое сообщение. В этот момент граждане должны прервать все свои дела и выйти на открытую местность. Это все, что нужно сделать человеку, чтобы спасти свою жизнь в момент землетрясения. Если человек может в считанные секунды выйти на открытую местность, его жизнь спасена.

Открытая местность – это улица или коридор, холл?

Это улица.

То есть, если я нахожусь на 20-м этаже, и здание начало шататься…

Совершенно логичный вопрос. Если вы находитесь на 20-м этаже, то требование выйти на улицу нереально. В таком случае вам необходимо войти в защищенную комнату (МАМАД) или в защищенное помещение, расположенное на этаже (МАМАК). Там вам надо дождаться окончания землетрясения, и после этого по лестничной клетке, ни в коем случае не лифтом, спускайтесь вниз и выходите из здания.

Если есть возможность выйти. Может ведь быть, что выйти нельзя, так как лестница завалена камнями или блокирована.

В любом случае нужно искать выход из здания, так как опасность вторичного землетрясения крайне высока. Здание может быть уже повреждено, и последствия вторичных толчков могут быть разрушительными.

И все-таки, что делать человеку, который оказался заблокированным на этаже и не может спуститься по лестнице?

Во-первых, как правило, в высотных зданиях есть больше одной лестницы. Но если ситуация такая, как вы описываете, рекомендуется лечь под тяжелую мебель. Но лучше всего, повторяю, выйти из здания и отойти от него как можно дальше.

Если человек находится в машине, то нужно остановиться – не возле высотных зданий, не на перекрестке и не у моста, переждать землетрясение, а потом уехать. Если землетрясение застало вас на море, то нужно удалиться от берега по меньшей мере на километр, а если нет такой возможности, то подняться хотя бы на уровень четвертого этажа из-за опасности цунами.

Что делать людям, находящимся в незащищенных домах?

Ситуация следующая. Дома, возведенные до 1980 года, построены не в соответствии с требованиями защиты от землетрясения. Они не защищены. Кстати, именно для жильцов этих домов был придуман проект ТАМА-38.

Но вы знаете, что далеко не все используют возможности, которые он предоставляет.

Не только не все. Меньшинство воспользовалось этой возможностью. Но если мы говорим о шагах, которые предприняло государство – оно предоставило людям возможность улучшить свою готовность к землетрясению путем такой достройки.

И все же, что делать людям, если их дом или квартира не защищены?

Они должны действовать в соответствии с правилами, о которых я сказал ранее – выйти на улицу, если это невозможно, то войти в МАМАД, если нет МАМАДа, то выйти на лестничную клетку. Лестница – это хорошее решение, так как она устойчива и может обеспечить защиту.

В учениях принимают участие не только армия, но и муниципалитеты, министерства и так далее. Как распределяются функции между всеми структурами в первые минуты, часы после землетрясения? Вряд ли в армии есть достаточно специалистов, чтобы взять все на себя.

Во-первых, в армии много спасателей, и в случае необходимости привлекаются как солдаты и офицеры срочной службы, так и резервисты.

Можете назвать число? Сколько таких специалистов в армии?

Не могу. Но их очень много, и они имеют огромный опыт в Израиле и за рубежом – в Индии, в Турции, в других странах. Но конечно в случае крупного землетрясения, спасателей, могущих немедленно прийти на помощь всем, не хватит, и люди должны позаботиться о себе сами. Если они в состоянии, то должны помочь себе сами, так как ожидание помощи может занять очень много времени.

Но очевидно, что армия не является единственной структурой, действующей в этот момент. Есть пожарные – это организация, также имеющая огромный опыт, "скорая помощь", полиция. Кстати, необходимо помнить, что в мирное время именно полиция руководит ситуацией.

Давайте остановимся на этом моменте, он важен. Произошло землетрясение. Кто координирует спасательную операцию – армия или полиция?

Формально полиция. Именно эта организация осуществляет контроль над разрешением чрезвычайной ситуации в мирное время.

Это формально. А по сути?

Иногда, когда речь идет о ситуации такого масштаба, с которой не могут справиться полиция и служба пожарной охраны, они обращаются в службу тыла, и, как правило, получают добро на передачу армии контроля над ситуацией.

У пожарных и полиции есть силы, способные помогать людям сразу после землетрясения?

У полиции нет. Полиция лишь осуществляет общее руководство спасательной операцией. У пожарных, конечно есть. Какая у них аппаратура, какие у них навыки и так далее – это другой вопрос. Их мало, и они обычно быстро обращаются за помощью к армии.

Какова функция муниципалитетов?

У них главная роль. Если я остался без дома, то временно меня селят в палаточных городках. За них ответственны муниципалитеты. Опять же, вся операция по обеспечению жителей палаточных городков необходимым осуществляется при помощи армии: доставка еды и так далее. Но контроль находится в руках муниципалитетов. Они же ответственны за временные захоронения погибших. Но опять же муниципалитеты довольно быстро обращаются за помощью к остальным организациям, в первую очередь к армии.

Если я правильно вас понял, формальная ответственность за оказание помощи людям сразу после землетрясения лежит на полиции и муниципалитете, но на практике основная доля работы выпадает армии.

Да. И из-за опыта, и из-за численности... Но важно подчеркнуть, что, когда происходит землетрясение, первыми на помощь людям приходят пожарные. Служба тыла в мирное время не находится в городах. Есть пожарные, есть диспетчерская служба муниципалитета (106), есть скорая помощь. Армия – это вспомогательная структура в такой ситуации.

Как в ходе учений отрабатывается взаимодействие между всеми структурами? Можете описать сценарий учений?

Что касается населения, я уже описал – во вторник в 10:05 по полученному сигналу выйти на улицу или в МАМАД. Что касается организаций, учреждений и ведомств – есть так называемые штабные учения и есть так называемые физические учения. В рамках штабных учений, представители организаций, ответственные за подготовку к чрезвычайным ситуациям, находятся на местах вместе с представителями службы тыла и иных спасательных структур и получают "сообщение" о, скажем, обрушении дома в Бат-Яме. На основе полученной информации, полученного сценария, они действуют так, как должны действовать в реальной ситуации. А спасатели в это время выезжают на место "происшествия", где проводят полную имитацию спасательных работ. Разумеется после завершения учений будет проводиться изучение результатов. Это не менее важная часть, чем сами учения, так она позволяет проследить за тем, что сделано правильно, а что требует улучшения.

Беседовал Габи Вольфсон





