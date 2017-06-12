Либерман и Лапид выступили с предложениями о будущем сектора Газы

В понедельник, 12 июня, министр обороны Авигдор Либерман, выступая в Кнессете, заявил, что вопрос сектора Газы невозможно рассматривать вне контекста всех проблем, связанных с самим фактом пребывания ХАМАСа у власти. Либерман сделал это заявление на заседании лобби "О политическом будущем сектора Газы". Это лобби возглавляет депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Хаим Елин.

"Когда мы ведем речь о секторе Газы, надо, прежде всего, ясно отдавать себе отчет в следующем: во-первых, двое наших солдат и двое гражданских лиц удерживаются ХАМАСом, не позволяющим представителям Красного креста или какой бы то ни было иной международной организации навестить их и даже справиться об их состоянии. Во-вторых, всегда надо помнить, что Израиль вышел из сектора Газы, вернулся к границам 1967 года, демонтировав 21 процветающее поселение. И третье: 99 процентов всех жертв насилия и кровопролития на Ближнем Востоке — это результат внутриисламского конфликта, не имеющего никакого отношения к израильско-палестинской проблеме", - сказал Авигдор Либерман.

"Что касается сектора Газы, то мяч находится на их стороне. Моя концепция предельно ясна: восстановление Газы может произойти только при условии, что руководство ХАМАСа согласится на полную демилитаризацию сектора. Лидер ХАМАСА Яхья Сануар отсидел в израильской тюрьме 23 года из 450, на которые был осужден. Его выпустили в результате сделки Гилада Шалита. Вернувшись в сектор Газы, он женился, и сегодня у него двое маленьких детей. Главный вопрос, на который он должен дать себе ответ: желает он видеть своих детей "шахидами", прячущимися всю жизнь в тоннелях и убежищах или хочет, чтобы они стали врачами, учителями, и могли бы свободно передвигаться по всему миру. В любом случае, мы не согласимся на ситуацию, при которой ХАМАС взимает налоги с жителей сектора и полностью их тратит на производство новых ракет, систему тоннелей и подкопов, а мы за счет израильского налогоплательщика будем оплачивать для них электричество и воду. Поэтому ответственность за тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газы несет исключительно руководство ХАМАСа", - подчеркнул Авигдор Либерман.

Министр обороны также отметил, что Израиль не намерен инициировать новый виток вооруженного противостояния с ХАМАСом, однако и не согласится терпеть какие-либо провокации со стороны террористической организации. Ранее 12 июня министр обороны призвал время от времени проводить проверки на "полиграфе" (детекторе лжи) всех участников заседаний кабинета безопасности.

С этим призывом на своей странице в Twitter министр обороны выступил на фоне утечек информации в СМИ по поводу обсуждения возможного сокращения поставок электроэнергии в сектор Газы.

Лидер "Еш Атид" Яир Лапид заявил, выступая на конференции лобби: "Сразу после окончания операции "Нерушимая скала" я не раз говорил, что Израиль должен начать процесс восстановления сектора в обмен на демилитаризацию Газы. У нас была великолепная возможность это сделать. Однако, в силу политических разногласий, правительство упустило этот шанс. В итоге, иностранные организации пожертвовали на восстановление сектора более 5 миллиардов долларов. Израиль же от этого не выиграл ничего – ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения государственной политики. Я не хочу говорить о том, что было, но мы должны извлекать уроки из прошлых ошибок. Решение бездействовать – тоже решение, но это очень плохое решение. Израиль должен проявлять инициативу, иначе инициативу проявит другая сторона". "Израиль не собирается завоевывать сектор Газы, более того Израиль заинтересован в улучшении качества жизни жителей сектора. Это отдалит нас от следующей эскалации. Я считаю, что улучшение качества жизни в Газе повлияет на нашу безопасность и поспособствует возможности вернуть тела погибших солдат – Адара Голдина и Орона Шауля, а также поможет освободить Авраама Менгисту из плена ХАМАСа", - заявил Яир Лапид.