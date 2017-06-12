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Израиль по просьбе ПНА сократит поставки электричества в Газу

время публикации: 07:06 | последнее обновление: 07:34 блог версия для печати фото
Израиль по просьбе ПНА сократит поставки электричества в Газу
Израиль по просьбе ПНА сократит поставки электричества в Газу
Сектор Газы

Военно-политический кабинет правительства Израиля принял решение удовлетворить просьбу председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса о сокращении снабжения электричеством контролируемого террористической организацией ХАМАС сектора Газы.

Решение было принято по рекомендации командования Армии обороны Израиля, предупредившего при этом, что ситуация в секторе Газы достигла опасного уровня напряженности, и что данный шаг может привести к эскалации конфликта, сообщает "Гаарец".

В совещании, на котором принималось данное решение, участвовали начальник генерального штаба Гади Айзенкот, командир военной разведки (АМАН) Герци Леви и координатор действий ЦАХАЛа на территориях Йоав Мордехай.

Информация о сокращении Израилем электроснабжения Газы публикуется также палестинским агентством Safa и принадлежащим ХАМАСу "Палестинским информационным центром" со ссылкой на израильские СМИ.

Напомним, что несколько недель назад Аббас сообщил Израилю, что ПНА на 40% сокращает сумму, переводимую Израилю в счет оплаты потребляемого сектором Газы электричества.

Согласно существующим договоренностям, Палестинская автономия закупает электричество у Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") и рассчитывается с ней самостоятельно, однако сектор Газы Израиль снабжает электричеством напрямую, взимая плату за него из налогов, собираемых для ПНА.



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