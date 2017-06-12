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"Зарплата" террориста в израильской тюрьме: от 1.400 до 12.000 шекелей

время публикации: 07:57 | последнее обновление: 08:14 блог версия для печати фото
"Зарплата" террориста в израильской тюрьме: от 1.400 до 12.000 шекелей
"Зарплата" террориста в израильской тюрьме: от 1.400 до 12.000 шекелей
"Зарплата" террориста в израильской тюрьме: от 1.400 до 12.000 шекелей

Законодательная комиссия правительства одобрила законопроект депутата Элазара Штерна ("Еш Атид") о вычете из переводимых Израилем Палестинской автономии средств расходов на "зарплаты" палестинским террористам.

Напомним, что, согласно отчету, подготовленному бывшим начальником аналитического отдела военной разведки (АМАН) бригадным генералом запаса Йоси Купервассером, в 2016 году ПНА потратила на "зарплаты" отбывающим наказание в израильских тюрьмах террористам 1,1 миллиарда шекелей, что составляет 7% бюджета автономии.

Портал Walla публикует "тарифную сетку" зарплат террористов в соответствии с полученным приговором.

Террористы, получившие до 3 лет тюрьмы, получают 1.400 шекелей в месяц. Приговор от 3 до 5 лет тюрьмы повышает "зарплату" до 2.000 шекелей в месяц. Получившие 5-10 лет тюрьмы зарабатывают 4.000 шекелей в месяц. Приговор 10-15 лет тюрьмы дает террористу доход 6.000 в месяц, а 15-20 лет тюрьмы – 7 тысяч шекелей в месяц.

Приговоренные к 20-25 годам тюрьмы получают 8 тысяч шекелей в месяц, к 25-30 годам – 10 тысяч шекелей в месяц, а получившие более 30 лет тюрьмы – 12 тысяч шекелей в месяц.

Кроме того, после освобождения террористы получают одноразовый бонус в размере от 1.500 до 25 тысяч шекелей, в зависимости от реально проведенного в тюрьме срока.

Эти суммы не включают стоимость льгот, таких как бесплатное образование, лечение, профессиональные курсы.

Отметим, что средняя зарплата в Палестинской автономии составляет около 2.000 шекелей в месяц.



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// NEWSru.co.il // Пресса // 23 апреля 2017 г.
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