История жизни Артема Сахнина в Израиле, смертельная болезнь и радуга желаний

В воскресенье, 10 июня, наша редакция получила по электронной почте необычное письмо. Представители НКО "Радуга желаний", которое занимается исполнением желаний смертельно больных людей, обратились к нам с просьбой поговорить с 24-летним Артемом Сахниным, который находится в хосписе больницы "Шиба" в Тель а-Шомер.

12 июня, когда мы попытались пообщаться с Артемом, выяснилось, что он говорить уже не может. С нашей редакцией беседовала его жена Юлия Масюкевич, которая объяснила такое необычное последнее желание мужа тем, что недавно репатриировавшийся в Израиль Артем хочет, чтобы как можно больше людей знали, что и жить, и умирать можно не так, как это происходит сегодня в России.

Артем и Юлия родом из Екатеринбурга. Молодые люди познакомились шесть лет назад, в 2012 году, в университете, где оба учились на медицинском факультете. Когда Артем был на четвертом курсе и проходил неврологию, он заметил у себя странные симптомы. На МРТ обнаружилось, что у Артема глиома (опухоль) ствола головного мозга.

К тому времени родители и младшая сестра Артема уже несколько лет жили в Израиле, в Бат-Яме. Узнав о своей болезни, Артем репатриировался. В Израиле диагноз подтвердили и немедленно начали лечение. Сахнин прожил в Израиле год, а потом вернулся доучиваться в Екатеринбург, раз в полгода приезжая в Израиль на обследования.

В 2017 году, когда молодой человек учился на шестом курсе, он почувствовал ухудшение, и Артем с Юлией, которые к тому моменту уже жили вместе, приехали в Израиль.

Артему становилось все хуже и хуже, а Юлия жила на две страны – приезжала к Артему в Израиль, потом снова уезжала в Екатеринбург, где работала педиатром в поликлинике.

В декабре 2017 года, после очередного ухудшения у Артема, Юлия уволилась с работы и приехала к нему в Израиль. 19 января 2018 года молодые люди поженились, оформив брак в посольстве России в Тель-Авиве.

Артем и Юлия после очередной выписки из больницы поселились у его родителей в Бат-Яме.

"В России если человек болен, у него нет никакой помощи. Он просто сидит дома. А здесь нам организовали домашний хоспис – к нам приходили врач и медсестра, у нас были все лекарства, и я могла в любое время дня и ночи вызвать медсестру на дом. Но потом, когда я поняла, что дома уже не справиться, нам предложили поехать в хоспис в Тель а-Шомер. Больных вывозят на воздух, у них есть все необходимые медикаменты, и они не страдают от боли. Эта наверное тривиальная для Израиля ситуация кажется фантастикой человеку из России", – рассказывает Юлия.

В больнице социальный работник рассказала супругам об НКО под названием "Радуга желаний". Эта волонтерская организация, существующая на пожертвования, старается исполнять желания смертельно больных пациентов, и к ней можно обратиться как напрямую, так и через соцработников и медперсонал в больнице или хосписе. С помощью "Радуги желаний" Артем смог посетить свой любимый ресторан Mike's Place на тель-авивской набережной. А потом попросил исполнить еще одно его желание – рассказать о своей истории людям.

"В России люди стыдятся всего, даже болезней. А здесь все иначе – чем больше общаешься, чем больше говоришь с людьми, тем больше тебе готовы помочь. И у инвалидов здесь есть возможность не просто ждать своего конца, а жить", – говорит Юлия.