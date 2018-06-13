СМИ: EBU не возражает против проведения "Евровидения" в Иерусалиме

Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union, EBU) не возражает против проведения "Евровидения" в Иерусалиме, однако европейцы категорически против превращения музыкального конкурса в политическое мероприятие.

По информации сайта "Мако", это сообщение было передано на прошлой неделе представителям EBU гендиректору израильской корпорации телерадиовещания Эльдаду Кобланцу.

Европейцы попросили Израиль представить список из нескольких городов, которые были бы готовы принять конкурс. По словам "переговорщиков", если Иерусалим будет соответствовать всем профессиональным требованиям, EBU примет это предложение. "Мы уже раньше вещали из Иерусалима, и вполне можем сделать это снова", - цитирует "Мако" представителя Европейского вещательного союза.

Вместе с тем, европейцы пожаловались на политиков, которые засыпают их гневными письмами и выступают с публичными заявлениями. В телевещательном союзе полагают, что подобная активность привлекает к конкурсу нездоровое внимание антиизраильских организаций, а сам EBU, по вине политиков, оказался под прессингом.

Несколько дней назад 20-й канал израильского телевидения сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял решение не настаивать на проведении конкурса "Евровидение-2019" именно в Иерусалиме. По сведениям редакции этого телеканала, в пятницу, 8 июня, Нетаниягу провел телефонное совещание с министром финансов Моше Кахлоном, министром связи Аюбом Карой, юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом и представителем корпорации государственного телерадиовещания "Кан", в ходе которого было принято соответствующее решение. В соответствии с согласованным планом, правительство Израиля не станет вмешиваться в принятие решения о месте проведения конкурса, предложив устроителям "Евровидения" на выбор несколько городов – Тель-Авив, Хайфу, Эйлат и Иерусалим.

Газета "Исраэль а-Йом" писала еще 11 июня, что ранее Европейский вещательный союз сообщил израильскому руководству, что не видит проблем с проведением конкурса в Иерусалиме, но потребовал, чтобы место было выбрано по результатам открытого тендера.

На следующей неделе должна состояться встреча представителей "Кан" и EBU, в ходе которой будут представлены презентации четырех городов, подающих заявку на участие в тендере.

В публикации "Исраэль а-Йом" говорилось, что министра культуры и спорта Мири Регев уведомили о принятом решении.

Как писал сайт Ynet, вскоре должно состояться еще одно совещание о проведении конкурса "Евровидение" в Израиле, в котором примут участие министры Кахлон и Регев. Главной темой станет согласование бюджета мероприятия, оцениваемое приблизительно в 50-60 миллионов шекелей.

Напомним, что 7 июня министр по делам культуры и спорта Мири Регев заявила в интервью радиостанции "Кан Бет", что если конкурс "Евровидение" не состоится в Иерусалиме, то Израиль должен отказаться от его проведения. Регев сделала это заявление на фоне публикаций, согласно которым Европейский вещательный союз возражает против проведения мероприятия в столице Израиля. "При всем уважении к Союзу, Израиль имеет право самостоятельно решать, где именно пройдет это мероприятие. Если оно не состоится в Иерусалиме, думаю, что не стоит проводить его в Израиле вовсе", – заявила Регев. Она добавила, что окончательное решение будет принимать премьер-министр, так как вопрос находится в его компетенции. "Если он спросит меня, то я порекомендую проводить конкурс в Иерусалиме, а если это невозможно, то инвестировать 50 миллионов шекелей в другие проекты", – добавила министр. "Евровидение" – это не только красочное шоу, это мероприятие, позволяющее показать лицо страны", – добавила Мири Регев.

Это заявление Регев сделала на фоне критики в ее адрес по поводу того, что решение министра перенести проведение товарищеского футбольного матча Аргентина-Израиль из Хайфы в Иерусалим, в конечном итоге, привело к его отмене. Впрочем, очевидно, что не столько решение израильского министра сыграло свою роль, сколько давление, оказанное на Лионеля Месси, других аргентинских футболистов и федерацию футбола Аргентины различными коммерческими компаниями, мусульманскими организациями и даже террористическими группировками.

Проведение "Евровидения-2019" в Израиле стало возможным благодаря победе израильтянки Неты Барзилай на этом музыкальном конкурсе в мае этого года. Но далеко не всегда данный конкурс проводят именно в столице "государства-победителя".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вскоре после победы Неты Барзилай написал в твиттере, помимо поздравительных слов: "В следующем году – в Иерусалиме!"

Те же слова после победы в эфире радиостанции "Кан Бет" произнесла Нета Барзилай, добавив, что гостей конкурса в следующем году встретят "лучшие люди в лучшем месте в мире". Во время пресс-конференции певица сказала: "Мне выпала честь порадовать мой народ".

Нынешний мэр Иерусалима Нир Баркат заявил, в свою очередь: "Город Иерусалим предоставит любую помощь, необходимую для того, чтобы провести "Евровидение-2019" в столице Израиля".

Наиболее вероятным местом проведения называли концертный зал Pais Arena, открывшийся в 2014 году. Прямой намек на это был опубликован в твиттере мэрии Иерусалима.

Но вскоре о нежелательности проведения конкурса в Иерусалиме, так как из-за него будет нарушаться "святость субботы", заговорили лидеры ультраотодоксальных партий (финал конкурса обычно проводится с вечера субботу, в ночь на воскресенье, а полуфиналы – в будние дни). О намерении бойкотировать конкурс в Иерусалиме заявила одна из исландских телекомпаний.

Официально организаторы конкурса пока не объявили место проведения "Евровидения-2019".

По традиции, конкурс проводится в стране, представитель которой победил в прошлом году. В Израиле конкурс "Евровидение" проводился дважды: в 1979-м – после победы Ицхара Коэна и "Alphabeta", в 1999-м – после победы Даны Интернешнл. Причем оба раза конкурс устраивали в Иерусалиме.

В 1979-м Израиль второй год подряд праздновал победу на этом конкурсе. Тогда еврейское государство представляли Гали Атари и "Milk and Honey". Однако израильское правительство отказалось второй раз подряд проводить конкурс на своей территории, более того в 1980-м израильтяне в "Евровидении" не участвовали, поскольку дата его проведения (в Гааге) совпала с Днем памяти павших в войнах Израиля.





