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В Израиле

Дожди на севере и в центре Израиля: необычная погода для середины июня

время публикации: 08:19 | последнее обновление: 09:44 блог версия для печати фото
Хайфа, 12 июня 2018 года
Холон, 12 июня 2018 года
Холон, 12 июня 2018 года
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Утром во вторник, 12 июня, на севере Израиля пошел сильный дождь. Затем дожди прошли и в центральных районах страны. В течение дня дожди могут усилиться и иногда будут сопровождаться грозами.

Синоптики предупреждали о дожде. Накануне в некоторых северных и прибрежных районах прошли незначительные осадки. Сегодня дождь местами будет настолько сильным, что возможны затопления в низинах. Велика также вероятность затоплений в Иудейской пустыне и около побережья Мертвого моря.

Управление природы и парков сообщило, что в связи с угрозой наводнений 12 и 13 июня будут закрыты для туристов национальные парки в русле рек Дарга и Кумран.

Представительница метеослужбы Израиля Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет" в начале этой недели отмечала, что такая погода, хотя и необычна для середины июня, однако наблюдается в среднем один раз в пять лет.

Судя по архивам NEWSru.co.il, слабый дождь шел на севере и в центре Израиля 13 июня 2014 года, слабый дождь шел 12 июня 2011 года. Но мы не находим за последние десять лет публикаций о дождях с грозами с середине июня.

В среду, 13 июня, возможны осадки на севере и в центре, не исключены затопления в низинах. В четверг ожидается резкое повышение температуры, малооблачно, без осадков. В пятницу температура еще немного повысится.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 июня 2018 г.
Прогноз погоды на 12 июня: понижение температуры, облачно, дожди на севере и в центре
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июня 2018 г.
В связи с угрозой наводнений 12 и 13 июня будут закрыты парки в русле рек Дарга и Кумран
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июня 2018 г.
На этой неделе в Израиле ожидаются дожди, временами с грозами







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Вторник, 12 июня 2018 г.
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