Ави Габай, глава партии "Авода", уходит из политики

В среду, 12 июня, лидер партии "Авода" Ави Габай сообщил, что решил уйти из политики. В своем "твиттере" и Facebook он объясняет, что подтолкнуло его к этому шагу.

"После долгих колебаний я решил прислушаться к себе, своему сердцу, и решил, что моего имени не будет в предвыборном списке партии в Кнессет", - написал Габай в своем "твиттере".

В блоге на Facebook Габай более подробно объяснил, что стало причиной этого шага. В частности, он написал, что давно принял решение не бороться за пост председателя партии, однако долго сомневался, стоит ли участвовать в выборах в Кнессет 22-го созыва.

Он написал, что уже несколько недель размышлял над этим вопросом, и консультировался с десятками людей. "Почти все эти разговоры напоминали мне фразу, сказанную Ариком Шароном: "Самое важное держаться на колесе". (Отметим, что полностью фраза звучала так: "Нужно держаться за колесо. Иногда ты - вверху. Иногда внизу. Но колесо вращается…" прим. ред. NEWSru.co.il)

Габай пишет: "Голова говорила о том, что они правы. Я пришел в политику, чтобы служить обществу, и это верный путь к цели. Через три месяца состоятся выборы, ты будешь депутатом Кнессета, а дальнейшее предугадать невозможно. Это - политика, там возможно все. Но мое сердце говорило – Нет! Руби концы! Уходи! Двигайся дальше! Ситуация, конечно, ухудшилась после переговоров с Нетаниягу и лживых комментариев, которыми они сопровождались".

Он отмечает, что в мае 2016 года он уже был на подобном перепутье, и не послушал свое сердце.

Далее Габай рассказывает о спорах внутри партии и царящей в ней атмосфере. Он говорит, что он надеялся, что вчерашнее его заявление об отказе от борьбы за пост главы партии, положит конец спорам. Но они продолжились, а атмосфера продолжила накаляться. В это же время в окружном суде начались слушания, посвященные очередному скандалу в партии.

"Эти склоки показали мне, что партийная культура не меняется, хотя я надеялся, что изменить ее мне под силу. Но я не смог. Партия переживает большой кризис, и я не снимаю с себя ответственности за это", - признается Габай.

Одной из проблем, о которых пишет Габай, является то, что экс-лидеры "Аводы" оказались в партийном списке и должны подчиняться новому лидеру. По словам Габая, такое положение неизбежно приводит к личным столкновениям. Габай пишет, чтобы не стать еще одним "экс-лидером" в составе партии, он решил уйти.

"Я считаю, что партия, которая не может объединиться и двигаться вперед, не может ничего предложить избирателям и управлять страной", - добавляет Габай.

Габай написал, что у него нет планов на будущее. И пока он не знает, каким образом сможет выполнить свое обещание продолжить служить обществу.





