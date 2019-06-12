"Дело 3000": бывшего госсвидетеля рекомендуют судить за взяточничество

Полиция завершила доследование по "делу 3000" ("дело о субмаринах") и передала материалы в государственную прокуратуру.

Необходимость доследования возникла после того, как государственный свидетель Мики Ганор отказался от своих показаний. Прокуратура лишила его статуса государственного свидетеля, и он стал одним из фигурантов этого громкого дела.

После завершения расследования полиция сообщила в генпрокуратуру, что в ее распоряжении достаточно улик для того, чтобы предъявить Ганору обвинения по шести эпизодам. Бывшему государственному свидетелю инкриминируются дача взятки, получение прибыли обманным путем и отмывание денег.

Рекомендации в отношении остальных фигурантов "дела 3000" остались без изменений.

Как сообщалось ранее, следствием было установлено, что германский концерн Thyssenkrupp поставил Израилю пять субмарин, которые были приняты на вооружение ВМС ЦАХАЛа. До 2009 года бригадный генерал Запаса Иешаягу Барекет был представителем концерна на переговорах с Израилем, а затем его внезапно заменил бизнесмен Михаэль (Мики) Ганор. Выводы расследования свидетельствуют о том, что занимавший тогда должность командующего ВМС Элиэзер (Чайни) Маром и заместитель главы Совета по национальной безопасности Авриэль Бар-Йосеф предпринимали активные шаги для назначения Ганора на эту должность, ожидая получить от него впоследствии "вознаграждение".

В период пребывания Ганора на посту представителя концерна были заключены сделки о приобретении подводных лодок и других кораблей на сотни миллионов евро и велись переговоры о приобретении дополнительных судов на еще более крупную сумму.

В ходе следствия постоянно возникали подозрения в том, что бизнесмены и должностные лица получали или требовали от Мики Ганора различные незаконные блага – прямые или косвенные, связанные с приобретением субмарин и других кораблей или связанных со сделками, которые лишь обдумывались и готовились при участии Ганора. Это создавало ситуацию острого конфликта интересов между занимаемыми ими должностями и обязанностью охранять интересы государства и их личными бизнес-интересами.

С Ганором было подписано соглашение о предоставлении ему статуса государственного свидетеля в обмен на дачу им показаний по делу. 9 марта пресс-служба полиции сообщила, что Ганор изъявил желание изменить свои показания.

Во время доследования Мики Ганор утверждал, что он не нарушал условий соглашения с прокуратурой и не вносил существенных изменений в свои показания. По его словам, он пришел в полицию для того, чтобы разъяснить то, что, по всей видимости, было неправильно истолковано следствием. В частности, он хотел уточнить, что действительно передавал деньги, но это были платежи, а не взятка.

В прокуратуре, в отличие от Ганора, полагают, что в показания были внесены серьезные изменения, и это является основанием для лишения свидетеля особого статуса. В прокуратуре утверждают, что не было никакого недопонимания между следователями и госсвидетелем, также речь не идет "о неверной трактовке показаний", так как у следствия имеются протоколы и записи допросов.