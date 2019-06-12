В Тель-Авиве прошел митинг в поддержку россиян, лишенных свободы по сфабрикованным делам

На площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве вечером в среду, 12 июня, прошел митинг в поддержку людей, которые лишены свободы в России по сфабрикованным делам.

В митинге участвовали около 50 человек. На плакатах участников было написано по-русски и по-английски: "Я/Мы Иван Голунов", "Свободу политическим заключенным", "Они пришли за моими друзьями".

Многие участники сегодняшней акции 8 июня участвовали в пикете в поддержку Ивана Голунова, который проходил в Тель-Авиве около здания "Бейт Текстиль", где находится консульство РФ.

Сегодняшняя акция вызвала более заметный интерес со стороны не говорящих по-русски израильтян. Они останавливались и задавали вопросы.

Большинство из тех прохожих, с которыми общался корреспондент NEWSru.co.il, выражали поддержку участникам митинга. Один из коренных израильтян, в частности, сказал, что он понимает, причины, по которым люди вышли на акцию протеста, но при этом выразил надежду увидеть этих же людей на демонстрациях по поводу израильских проблем. Другой прохожий, поддержав акцию, поинтересовался, отреагировали ли на события в Москве русскоязычные израильские политики, назвав имена Юлия Эдельштейна, Авигдора Либермана, Зеэва Элькина. Отрицательный ответ вызвал у него недоумение. Еще один мужчина, говорящий на иврите, заявил, что все это – политическая инсинуация, и если участники акции хотят протестовать против арестов в Москве, то им это нужно делать в Москве, а не в Тель-Авиве.

Первоначально планировалось провести митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного в Москве по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Но 11 июня дело против Голунова было закрыто, журналиста отпустили на свободу.

Тем не менее, организаторы митинга в Тель-Авиве решили не отменять мероприятие.

"Дело Ивана Голунова закрыто, но тысячи других заключенных остались сидеть по сфабрикованным делам. Поэтому сегодня в Москве все же состоится несанкционированный марш, и поэтому мы все же предлагаем выйти в 18:00 на площадь Габима в Тель-Авиве. Увидеть Голунова на свободе и успокоиться, отменив сегодняшний митинг, в данной ситуации кажется нам неправильным решением – это не случайная история одного журналиста, это системная вещь, против которой мы по сути и протестовали эти пять дней", – говорила перед началом мероприятия Лиза Жукова, один из организаторов митинга.

Напомним, что 12 июня в РФ отмечается День России. Этот государственный праздник, который с 1992 по 2002 год отмечался как день принятия Декларации о государственном суверенитете.

Тысячи россиян пришли сегодня в центр Москвы, чтобы принять участие в Марше в поддержку россиян, дела которых были сфабрикованы. Это мероприятие не было санкционировано властями. Редакция "Медузы", в которой работает Иван Голунов, после его освобождения заявила, что не может призывать людей к участию в несанкционированном мероприятии и вышла из числа инициаторов Марша в Москве. Тем не менее, члены редакции приняли участие в протестном мероприятии.

По данным телеканала "Дождь", на акциях в центре Москвы были задержаны более 400 человек. По прошествии трех часов большинство задержанных были отпущены.





