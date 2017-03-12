СМИ: cоветник Трампа едет в Израиль говорить о поселениях и переговорах с ПНА

В ходе визита в Израиль Джейсона Гринблатта, советника президента США Дональда Трампа по проблемам Ближнего Востока, будут обсуждаться вопросы строительства в Иудее и Самарии, а также перспективы возобновления диалога между Израилем и ПНА сообщил вечером 12 марта Уди Сегаль, корреспондент Второго канала ИТВ.

К настоящему моменту между двумя странами нет договоренности о масштабах строительства в поселениях, с которыми готова мириться американская администрация. Наиболее актуальной проблемой является возможное строительство нового поселения для бывших жителей форпоста Амона. По сообщению официальных источников, на которые ссылается Второй канал ИТВ, премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен объяснить американскому гостю, что речь не идет о создании нового поселения, а о переносе уже существовавшего. Противники строительства утверждают, что место, выбранное для нового поселка – к востоку от поселения Шило, обеспечивает территориальную непрерывность еврейских поселений: от Ариэля, Тапуаха, Шило и Эли в сторону Иорданской долины вдоль шоссе №5. Это, в свою очередь, лишает ПНА возможности превратиться в государство, имеющее территориальную целостность.

Еще один район, в отношении которого существуют аналогичные разногласия – это район E-1 между Иерусалимом и Маале Адумим. Администрация Обамы резко критиковала намерение Израиля начать строительство в этом районе именно потому, что оно лишало бы автономию территориальной целостности.

Перед началом визита Гринблатта израильские СМИ утверждают, что несмотря на дружелюбный тон в ходе посещения премьер-министром Биньямином Нетаниягу Белого дома, политика США остается неизменной, и она направлена на продвижение по пути урегулирования на основании принципа двух государств для двух народов.

В ходе визита Джейсон Гринблатт встретится с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Советник Дональда Трампа также посетит Рамаллу, где у него запланирована встреча с главой Палестинской национальной администрацией Махмудом Аббасом

Напомним, что 10 марта состоялся первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы ПНА Махмуда Аббаса. В ходе этой беседы Трамп пригласил Аббаса посетить Белый дом с официальным визитом, чтобы обсудить возможности возобновления мирного процесса.

По словам пресс-секретаря Аббаса Набиля Абу Рудейны, Дональд Трамп напомнил о своей приверженности мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, а Махмуд Аббас, со своей стороны, подчеркнул, что считает мирное урегулирование стратегической целью, достижение которой позволит создать палестинское государство рядом с Израилем.