Нетаниягу: "Мы предпримем последнюю попытку спасти коалицию"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил вечером 12 марта на пленарном заседании в Кнессете по требованию "Сионистского лагеря", собравшего 40 подписей депутатов, требовавших его присутствия. Заседание было посвящено кризису в правительстве и расследованиям, которые ведутся в отношении главы правительства.

"Сегодня критический день в израильской политике. Мы не должны были приходить к этому дню. Наше правительство успешно действует в самых разных областях - безопасности, экономике, социальной сфере. Граждане видят эти успехи и оценивают их по достоинству. Никогда еще я не чувствовал такой поддержки. Если будут выборы, то мы будем сражаться и победим. Но выборов пока нет. Уже поздно, но не слишком поздно. Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить коалицию. Правительство не может функционировать, опираясь на 61 мандат. Все видели, что это невозможно", - сказал премьер, затем обратившись к оппозиционным партиям.

"Вы должны чуть серьезнее относиться к гражданам страны. Чего вы им только не рассказывали о деятельности правительства. Но общество умеет разделять ваши бесконечные жалобы и мои дела. Поэтому раз за разом народ решает оставить вас в оппозиции, а меня отправляют руководить страной. И вы понимаете это. Поэтому и происходит почти невероятное - оппозиция не хочет выборов, оппозиция не подает закон о роспуске Кнессета. Простая правда состоит в том, что оппозиция хочет, чтобы правительство продолжало работать. Оппозиция боится выборов, ибо знает каким будет приговор избирателей…", - сказал Нетаниягу.

"Я хочу вновь обратиться к коллегам по коалиции. Я призываю их, в первую очередь министра обороны Либермана и глав ультраортодоксальные фракций проявить ответственность. Стране нужна стабильная коалиция, которая продолжит работать. Для этого все должны спуститься на землю. Нужно предпринять усилие по спасению коалиции. И это усилие мы предпримем ближайшей ночью", - завершил свое выступление глава правительства.

Во время выступления Нетаниягу из зала была удалена Михаль Розин (МЕРЕЦ).

Авигдор Либерман, Нафтали Беннет, Айелет Шакед и Моше Кахлон не присутствовали на заседании.

В ходе заседания Биньямин Нетаниягу не отрывался от книги, с которой пришел. Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид иронично заявил, что ни один человек в государстве не верит в то, что Нетаниягу действительно читает книгу.

Во время заседания депутат Кнессета Ярон Мазуз от партии "Ликуд" вступал в словесную перепалку с депутатами Тамар Зандберг "(МЕРЕЦ) и Ахмадом Тиби (Объединенный арабский список). Перепалка с Тиби едва не закончилась потасовкой.

В конце заседания состоялось голосование. 53 депутата поддержали выступление премьер-министра, 47 - проголосовали "против".