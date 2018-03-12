Рейтинг крупных городов Израиля по качеству жизни: Реховот лидирует, Бат-Ям замыкает

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало рейтинг 14 крупнейших городов страны по качеству жизни в них по состоянию на 2017 год. Рейтинг составлен на основании данных ЦСБ, в которых фигурируют все 14 городов. В общей сложности в расчет были приняты 19 различных показателей.

Рейтинг составлялся по таким субъективным показателям, как удовлетворение работой, удовлетворение качеством жилья, ощущение способности преодолевать проблемы, и по объективным данным, включая детскую смертность, количество ДТП и средняя продолжительность жизни.

Первое место в рейтинге занял Реховот, лидирующий по пяти из 19 показателей и только по трем показателям занявший место ниже среднего по стране. На втором и третьем местах – Рамат-Ган с самой высокой продолжительностью жизни и Ришон ле-Цион, жители которого больше всех довольны местом своего проживания.

Сюрпризом оказалось четвертое место Бней-Брака, считающегося одним из беднейших городов страны. Он занял первое место по таким показателям, как удовлетворенность качеством жизни, ожидания касательно будущего, субъективная оценка здоровья, количество погибших в ДТП и количество пешеходов, погибших в ДТП. В то же время по четырем показателя Бней-Брак – последний, и еще по четырем – ниже среднего по стране.

Далее следуют Петах-Тиква, где больше всех довольны своим экономическим положением, Холон и Тель-Авив, занимающий последние места по количеству погибших и раненых в ДТП и первое место по уровню занятости.

Вторую половину рейтинга открывают Ашдод и Ашкелон. Хайфа только на 10-м месте. Жители столицы израильского севера оказались наиболее пессимистичны по поводу своего будущего и лидируют по уровню недовольства своими условиями трудоустройства.

Нетания – 11-я, Беэр-Шева – 12-я, Иерусалим – 13-й (жители столицы наименее довольны местом своего проживания), а замыкает рейтинг Бат-Ям, жители которого наименее всех довольны качеством жизни.





