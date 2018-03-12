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В Израиле

После нападения на полицейских в Хайфе душевнобольной напал на пожилую пару

время публикации: 10:31 | последнее обновление: 12:16 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Хайфе. 12 марта 2018 года
На месте происшествия в Хайфе. 12 марта 2018 года
На месте происшествия в Хайфе. 12 марта 2018 года
ВСЕ ФОТО

Утром в понедельник, 12 марта, мужчина примерно 30 лет, в руках которого была ручная пила, попытался пройти в больницу "Бней Цион" в Хайфе. Пара полицейских попыталась его остановить, после чего он напал на сотрудников правоохранительных органов.

Полицейский получил легкую травму головы.

Был открыт огонь в воздух. Подозреваемый сбежал.

Пресс-служба полиции высказывала предположение, что нападавший является душевнобольным. Позже эти сведения были подтверждены другими источниками.

Вскоре после этого инцидента в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о двух раненных пожилых людях в квартире жилого дома на улице Хашмонаим в Хайфе. Парамедики, прибывшие на место происшествия, оказали первую помощь мужчине и женщине примерно 80 лет. Пострадавший мужчина, получивший травму головы, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Рамбам". Женщина с незначительными травмами конечностей доставлена в больницу "Бней-Цион".

Полиция заявляет, что эти инциденты между собой связаны. После нападения на полицейских около больницы подозреваемый скрылся в квартире жилого дома, где напал на пожилых людей.

Подозреваемый забаррикадировался в квартире. На место происшествия прибыли значительные силы полиции. Примерно через час после начала операции этот человек был задержан бойцами спецподразделения полиции (ЯМАМ).

Известно, что напавший на пожилых людей проживал в этом районе. Соседи говорят о нем, как о человеке странного поведения, представлявшимся иногда как студент Техниона.

Информация уточняется.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 марта 2018 г.
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Около больницы в Хайфе мужчина напал на полицейских







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Понедельник, 12 марта 2018 г.
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