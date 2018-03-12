Либерман по поводу закона о призыве: "Это фейковый закон. Мы проголосуем против"

Министр обороны Авигдор Либерман, выступая в понедельник, 12 марта, на заседании фракции "Наш дом Израиль", заявил: "Закон о призыве в том виде, в котором он формулировался и утверждается, это абсурд. Не менее абсурдно ожидать, что НДИ поддержит этот законопроект. Это фейковый закон. Мы все, включая министра Софу Ландвер, проголосуем против".

"Я очень надеюсь, что закон не пройдет, – добавил Либерман. – Я много слышу об ответственности, которую на нас возлагают. Ответственность лежит на всех нас. В первую очередь, ответственность быть серьезными. Недопустимо, чтобы одни тратили три года жизни на защиту страны с риском для жизни, когда есть другие – не только ультраортодоксы, но и арабы – которые этого не делают, получая на это официальное, законодательное разрешение Кнессета".

"У нас нет выбора, – заявил Либерман. – Я не знаю кого-либо, кто радостно покидает пост министра обороны, но нас не остановят ни угрозы, ни манипуляции. Все пять депутатов фракции проголосуют против этого законопроекта, а, если он будет принят в третьем чтении, мы покинем правительство".

Перед заседанием фракции НДИ премьер-министр Биньямин Нетаниягу распространил заявление, в котором призвал Либермана остаться в коалиции. "Я призываю всех коалиционных партнеров, в первую очередь министра обороны, остаться в правительстве и продолжить работу по укреплению безопасности, экономики и других областей жизни", – сказано с заявлении главы правительства.

Утром 12 марта межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект о призыве Йоава Бен Цура (ШАС). Министр юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") и министр по делам религий Давид Азулай (ШАС) голосовали "за". Министр алии и интеграции Софа Ландвер (НДИ), находящаяся в Нью-Йорке, оставила в письменном виде сообщение, что голосует "против".

Ни один министр кроме Айелет Шакед не присутствовал в зале заседаний комиссии в момент голосования. Голоса министра юстиции было недостаточно, чтобы утвердить законопроект. На заседание был срочно вызван министр по делам религий, который дал коалиции большинство. Министр экологии Зеэв Элькин ("Ликуд"), находящийся в пути из США в Израиль, прислал письменное сообщение, что голосует "за", однако оно было получено после завершения заседания.

Источник в партии "Наш дом Израиль" сообщил корреспонденту NEWSru.co.il, что партия подала апелляцию. Это означает, что должно собраться заседание правительства для утверждения законопроекта, и лишь после этого его можно будет вынести на рассмотрение в предварительном чтении. В коалиции утверждают, что достаточно телефонного голосования.

В связи с апелляцией, поданной НДИ, предполагается, что голосование по законопроекту в предварительном чтении состоится не ранее 14 марта.

В решении межминистерской комиссии говорится, что подготовка законопроекта ко второму и третьему чтению будет осуществляться совместно с юридическим советником правительства и министерством обороны.

В настоящий момент юридический советник правительства Авихай Мандельблит возражает против нынешней редакции законопроекта, а в его окружении ее называют неконституционной.

Накануне голосования в межминистерской комиссии источники в НДИ заявили, что эта партия отвергает компромисс по вопросу о законе о призыве, достигнутый накануне в ходе встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и лидера "Яадут а-Тора" Яакова Лицмана. Источник в окружении главы партии Авигдора Либермана сообщил корреспонденту NEWSru.co.il, что позиция НДИ осталась неизменной: партия поддержит лишь законопроект, который будет разработан комиссией министерства обороны. В окружении Либермана выражали сомнение в том, что позиция партии может измениться.

Ранее сообщалось, что вечером 11 марта глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с заместителем министра здравоохранения Яаковом Лицманом. Встреча была посвящена закону о призыве. По окончании этой встречи из канцелярии Лицмана сообщили журналистам, что переговоры продолжатся после того, как о содержании беседы будут поставлены в известность члены Совета знатоков Торы и будет получено их одобрение. В "Ликуде" к итогам переговоров отнеслись более оптимистично, заявив, что с религиозными партиями можно прийти к соглашению. СМИ накануне отмечали, что дальнейшая судьба коалиции зависит от Авигдора Либермана.

Согласно договоренности, достигнутой Нетаниягу и Лицманом, закон о призыве, предложенный депутатом Йоавом Бен Цуром, 12 марта будет представлен на обсуждение межминистерской комиссии по законодательству, а затем передан на обсуждение Кнессета в предварительном чтении. Правительство, со своей стороны должно гарантировать, что закон будет одобрен во время летней сессии. Если договоренность одобрит Авигдор Либерман, это позволит провести голосование по бюджету на 2019 год.

Ранее Авигдор Либерман категорически отказывался поддержать какой-либо законопроект, который не разработан созданной им комиссией при министерстве обороны.

Биньямин Нетаниягу пригласил Яакова Лицмана на встречу после того, как Совет знатоков Торы партии "Агудат Исраэль", входящей в блок "Яадут а-Тора", отклонил компромиссный вариант закона о призыве, разработанный министром юстиции Айелет Шакед и бывшим министром строительства Ариэлем Атиасом. Духовные лидеры "Агудат Исраэль" отдали распоряжение депутатам добиваться утверждения законопроекта, который будет приемлем для них до принятия бюджета на 2019 год.

12 марта на еженедельном заседании парламентской фракции, лидер оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид подверг резкой критике правительство, утвердившее к голосованию в предварительном чтении закон о призыве в армию. "Тот вариант, который назвали альтернативой закону об уклонении от службы в армии, – доказательство тому, насколько наша политика цинична и бесстыдна. В новой формулировке говорится о том, что только в том случае, если харедим захотят служить – то могут пойти на призывной пункт, а если нет – то и не нужно. Нет никаких санкций в случае уклонения от призыва. Они просто могут пойти домой. Это настоящий обман. Этот закон оскорбляет ЦАХАЛ и военнослужащих. Ультраортодоксы диктуют светскому населению, что можно делать в шаббат в собственном доме, а что – нельзя. Затем, в рамках коалиционных договоров, переводят миллиарды шекелей на свои нужды. А теперь наглядно показывают, что служба в ЦАХАЛе – это для "фраеров", которые готовы рисковать своей жизнью во имя государства. Правительство, которое поощряет проведение подобного закона, не может называть себя "правым", не может претендовать называться правительством национального лагеря. Это мы национальный лагерь, так как считаем, что у граждан страны должны быть не только права, но и обязанности".





