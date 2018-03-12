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В Израиле

НДИ отвергает компромисс по закону о призыве

время публикации: 08:19 | последнее обновление: 08:34 блог версия для печати фото
Авигдор Либерман
Яаков Лицман и Биньямин Нетаниягу
Акция протеста ультраортодоксов

В партии "Наш дом Израиль" отвергают компромисс по вопросу о законе о призыве, достигнутый накануне в ходе встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и лидера "Яадут а-Тора" Яакова Лицмана.

Источник в окружении главы партии Авигдора Либермана сообщил корреспонденту NEWSru.co.il, что позиция НДИ осталась неизменной: партия поддержит лишь законопроект, который будет разработан комиссией министерства обороны.

В партии Либермана отмечают, что вся фракция, включая министра алии и интеграции Софу Ландвер, проголосует против.

Если закон будет утвержден в межминистерской комиссии по законодательству, заседание которой начнется в понедельник в 9:00, НДИ намерена подать апелляцию, после чего потребуется созыв заседания правительства по законопроекту.

В окружении Либермана выражают сомнение в том, что позиция партии может измениться.

Сам министр обороны не высказывается по этому поводу и, скорее всего, озвучит свою позицию на заседании фракции в 14:30.

Отметим, что в руководстве коалицией заинтересованы вынести законопроект на голосование в предварительном чтении уже сегодня.

Ранее сообщалось, что вечером 11 марта глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с заместителем министра здравоохранения Яаковом Лицманом. Встреча была посвящена закону о призыве. По окончании этой встречи из канцелярии Лицмана сообщили журналистам, что переговоры продолжатся после того, как о содержании беседы будут поставлены в известность члены Совета знатоков Торы и будет получено их одобрение. В "Ликуде" к итогам переговоров отнеслись более оптимистично, заявив, что с религиозными партиями можно прийти к соглашению. СМИ накануне отмечали, что дальнейшая судьба коалиции зависит от Авигдора Либермана.

Согласно договоренности, достигнутой Нетаниягу и Лицманом, закон о призыве, предложенный депутатом Йоавом Бен Цуром, 12 марта будет представлен на обсуждение межминистерской комиссии по законодательству, а затем передан на обсуждение Кнессета в предварительном чтении. Правительство, со своей стороны должно гарантировать, что закон будет одобрен во время летней сессии. Если договоренность одобрит Авигдор Либерман, это позволит провести голосование по бюджету на 2019 год.

Ранее Авигдор Либерман категорически отказывался поддержать какой-либо законопроект, который не разработан созданной им комиссией при министерстве обороны.

Биньямин Нетаниягу пригласил Яакова Лицмана на встречу после того, как Совет знатоков Торы партии "Агудат Исраэль", входящей в блок "Яадут а-Тора", отклонил компромиссный вариант закона о призыве, разработанный министром юстиции Айелет Шакед и бывшим министром строительства Ариэлем Атиасом. Духовные лидеры "Агудат Исраэль" отдали распоряжение депутатам добиваться утверждения законопроекта, который будет приемлем для них до принятия бюджета на 2019 год.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 марта 2018 г.
СМИ: Нетаниягу и Лицману удалось прийти к компромиссу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 марта 2018 г.
Либерман и Лицман проигнорировали встречу глав коалиционных партий
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 марта 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 марта 2018 г.
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