Комиссия министров утвердила новую редакцию закона о призыве

Утром в понедельник, 12 марта, межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект о призыве Йоава Бен Цура (ШАС).

Министр юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") и министр по делам религий Давид Азулай (ШАС) голосовали "за". Министр алии и интеграции Софа Ландвер (НДИ), находящаяся в Нью-Йорке, оставила в письменном виде сообщение, что голосует "против".

Ни один министр кроме Айелет Шакед не присутствовал в зале заседаний комиссии в момент голосования. Голоса министра юстиции было недостаточно, чтобы утвердить законопроект. На заседание был срочно вызван министр по делам религий, который дал коалиции большинство. Министр экологии Зеэв Элькин, находящийся в пути из США в Израиль, прислал письменное сообщение, что голосует "за", однако оно было получено после завершения заседания.

Источник в партии "Наш дом Израиль" сообщил корреспонденту NEWSru.co.il, что партия подала апелляцию. Это означает, что должно собраться заседание правительства для утверждения законопроекта, и лишь после этого его можно будет вынести на рассмотрение в предварительном чтении. В коалиции утверждают, что достаточно телефонного голосования.

В связи с апелляцией, поданной НДИ, предполагается, что голосование по законопроекту в предварительном чтении состоится не ранее 14 марта.

В решении межминистерской комиссии говорится, что подготовка законопроекта ко второму и третьему чтению будет осуществляться совместно с юридическим советником правительства и министерством обороны.

В настоящий момент юридический советник правительства Авихай Мандельблит возражает против нынешней редакции законопроекта, а в его окружении ее называют неконституционной.

Накануне голосования в межминистерской комиссии источники в НДИ заявили, что эта партия отвергает компромисс по вопросу о законе о призыве, достигнутый накануне в ходе встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и лидера "Яадут а-Тора" Яакова Лицмана. Источник в окружении главы партии Авигдора Либермана сообщил корреспонденту NEWSru.co.il, что позиция НДИ осталась неизменной: партия поддержит лишь законопроект, который будет разработан комиссией министерства обороны. В окружении Либермана выражали сомнение в том, что позиция партии может измениться. Сам министр обороны не высказывается по этому поводу и, скорее всего, озвучит свою позицию на заседании фракции в 14:30.

Ранее сообщалось, что вечером 11 марта глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с заместителем министра здравоохранения Яаковом Лицманом. Встреча была посвящена закону о призыве. По окончании этой встречи из канцелярии Лицмана сообщили журналистам, что переговоры продолжатся после того, как о содержании беседы будут поставлены в известность члены Совета знатоков Торы и будет получено их одобрение. В "Ликуде" к итогам переговоров отнеслись более оптимистично, заявив, что с религиозными партиями можно прийти к соглашению. СМИ накануне отмечали, что дальнейшая судьба коалиции зависит от Авигдора Либермана.

Согласно договоренности, достигнутой Нетаниягу и Лицманом, закон о призыве, предложенный депутатом Йоавом Бен Цуром, 12 марта будет представлен на обсуждение межминистерской комиссии по законодательству, а затем передан на обсуждение Кнессета в предварительном чтении. Правительство, со своей стороны должно гарантировать, что закон будет одобрен во время летней сессии. Если договоренность одобрит Авигдор Либерман, это позволит провести голосование по бюджету на 2019 год.

Ранее Авигдор Либерман категорически отказывался поддержать какой-либо законопроект, который не разработан созданной им комиссией при министерстве обороны.

Биньямин Нетаниягу пригласил Яакова Лицмана на встречу после того, как Совет знатоков Торы партии "Агудат Исраэль", входящей в блок "Яадут а-Тора", отклонил компромиссный вариант закона о призыве, разработанный министром юстиции Айелет Шакед и бывшим министром строительства Ариэлем Атиасом. Духовные лидеры "Агудат Исраэль" отдали распоряжение депутатам добиваться утверждения законопроекта, который будет приемлем для них до принятия бюджета на 2019 год.





