А.Х., известный по делу об убийстве Таир Рады, входил в сеть TeleGras

По информации радиостанции "Кан Бет", среди 42 задержанных по подозрению в создании и администрировании сети TeleGras, находится А.Х., имя которого стало известно в связи с делом об убийстве Таир Рады.

Напомним, что А.Х. утверждал, что его бывшая подруга А.К. убила школьницу из Кацрина. Кроме того, адвокат Яром Галеви, защищающий Романа Задорова, утверждает, что на теле убитой девочки был обнаружен волос А.Х. Прокуратура с ним не согласна, поскольку найденный волос был без корня, который необходим для выделения хромосомной ДНК, являющейся уникальной для каждого человека.

Во вторник, 12 марта, 39 задержанных по делу о торговле наркотиками будут доставлены в суды Нацерета и Ришон ле-Циона для продления срока ареста.

Утром 12 марта полиция сообщила о раскрытии сети наркоторговцев в сети Telegram. 42 человека, задержанных полицией, подозреваются в создании международной сети для торговли наркотиками, в том числе, и тяжелыми. Сеть получила название у пользователей TeleGras.

Согласно опубликованной информации, речь идет о группировке, в которую входили десятки организаторов, тысячи торговцев, производителей, курьеров и десятки тысяч потребителей. Она действовала на территории Украины, США, Германии и Израиля. Житель любой из этих стран мог найти товар рядом со своим домом и получить заказ в течение четверти часа.

По данным полиции, продавцы отчисляли создателям сети комиссионные, размер которых зависел от суммы сделки.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что расследование велось отделом полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433), центральным отделом Северного округа полиции и подразделением Налогового управления. К расследованию также были привлечены спецслужбы Украины, правоохранительные органы США и Германии.

Среди задержанных - глава группировки, три его заместителя и большое число управляющих среднего звена.

По информации сайта "Гаарец", Амос Дов Сильвер, арестованный в Украине по требованию израильской полиции, основал сеть в 2017 году. Издание отмечает, что житель Цфата Амос Сильвер является активистом движения за легализацию марихуаны в Израиле. В Израиле он отбыл срок за торговлю "травой", после чего переехал в США и поселился в Калифорнии.

По данным полиции, с помощью сети TeleGras были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази, MDMA. Оборот составляет сотни миллионов шекелей.

Во вторник, 12 марта, 39 задержанных по делу о торговле наркотиками будут доставлены в суды Нацерета и Ришон ле-Циона для продления срока ареста.

Задержанным инкриминируются многочисленные правонарушения: руководство и управление преступной группировкой, поставка тяжелых наркотиков в рамках преступной группировки, создание помех ходу следствия, вступление в преступный сговор и другие.





