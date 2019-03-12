18+
12 марта 2019 г.
последняя новость: 19:16
Бросьте эти глупости
Худшее еще впереди
Блок Ганца-Уды: поддержка взамен на отступление
Кто защитит Верховный суд
Русскую модель жестоко избил муж
Дженнифер Лопес получила кольцо за 4,5 млн долларов
Кто будет делить наследство Владимира Этуша
Жанна Агузарова изменила внешность
"Малый огонь" на Храмовой горе
Привязать интеллект к расовым признакам - это дохлый номер
Организация Объединенной Ненависти
Из ящика Пандоры льется шампанское
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:02 В результате столкновения автобуса и легковушки на 60-м шоссе пострадали 4 человека
18:41 Самолет Norwegian Air развернулся на полпути в Тель-Авив и вернулся в Стокгольм
18:29 Прекращена забастовка в "Ракевет Израиль". Возобновилось движение поездов
17:57 На 5-й трассе "каменной атаке" подвергся израильский автомобиль: один человек ранен
17:48 А.Х., известный по делу об убийстве Таир Рады, входил в сеть TeleGras
16:48 Разрешено к публикации имя второго израильтянина, погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии
16:37 Еще одна попытка теракта в Хевроне. Террористка арестована
16:20 Руководство "Ракевет Исраэль" может подать жалобы в полицию на профсоюзных лидеров
14:54 Беспорядки на Храмовой горе, задержаны трое арабов
13:34 Ганц и Нетаниягу выступят на конференции AIPAC
Загрузка...
В Израиле

А.Х., известный по делу об убийстве Таир Рады, входил в сеть TeleGras

время публикации: 17:48 | последнее обновление: 17:59 блог версия для печати фото
Полиция сообщила о раскрытии сети наркоторговцев в сети Telegram
Полиция сообщила о раскрытии сети наркоторговцев в сети Telegram
Полиция сообщила о раскрытии сети наркоторговцев в сети Telegram
ВСЕ ФОТО

По информации радиостанции "Кан Бет", среди 42 задержанных по подозрению в создании и администрировании сети TeleGras, находится А.Х., имя которого стало известно в связи с делом об убийстве Таир Рады.

Напомним, что А.Х. утверждал, что его бывшая подруга А.К. убила школьницу из Кацрина. Кроме того, адвокат Яром Галеви, защищающий Романа Задорова, утверждает, что на теле убитой девочки был обнаружен волос А.Х. Прокуратура с ним не согласна, поскольку найденный волос был без корня, который необходим для выделения хромосомной ДНК, являющейся уникальной для каждого человека.

Во вторник, 12 марта, 39 задержанных по делу о торговле наркотиками будут доставлены в суды Нацерета и Ришон ле-Циона для продления срока ареста.

Утром 12 марта полиция сообщила о раскрытии сети наркоторговцев в сети Telegram. 42 человека, задержанных полицией, подозреваются в создании международной сети для торговли наркотиками, в том числе, и тяжелыми. Сеть получила название у пользователей TeleGras.

Согласно опубликованной информации, речь идет о группировке, в которую входили десятки организаторов, тысячи торговцев, производителей, курьеров и десятки тысяч потребителей. Она действовала на территории Украины, США, Германии и Израиля. Житель любой из этих стран мог найти товар рядом со своим домом и получить заказ в течение четверти часа.

По данным полиции, продавцы отчисляли создателям сети комиссионные, размер которых зависел от суммы сделки.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что расследование велось отделом полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433), центральным отделом Северного округа полиции и подразделением Налогового управления. К расследованию также были привлечены спецслужбы Украины, правоохранительные органы США и Германии.

Среди задержанных - глава группировки, три его заместителя и большое число управляющих среднего звена.

По информации сайта "Гаарец", Амос Дов Сильвер, арестованный в Украине по требованию израильской полиции, основал сеть в 2017 году. Издание отмечает, что житель Цфата Амос Сильвер является активистом движения за легализацию марихуаны в Израиле. В Израиле он отбыл срок за торговлю "травой", после чего переехал в США и поселился в Калифорнии.

По данным полиции, с помощью сети TeleGras были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази, MDMA. Оборот составляет сотни миллионов шекелей.

Во вторник, 12 марта, 39 задержанных по делу о торговле наркотиками будут доставлены в суды Нацерета и Ришон ле-Циона для продления срока ареста.

Задержанным инкриминируются многочисленные правонарушения: руководство и управление преступной группировкой, поставка тяжелых наркотиков в рамках преступной группировки, создание помех ходу следствия, вступление в преступный сговор и другие.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 марта 2019 г.
Полиция раскрыла сеть наркоторговцев в Telegram, десятки задержанных
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2019 г.
13-й канал: в "деле Романа Задорова" обнаружена еще одна ошибка
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2019 г.
С двухмесячной задержкой волос из "дела Задорова" будет отправлен на экспертизу в Австрию
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 ноября 2018 г.
10-й канал: в "деле Задорова" имеется еще одна улика, которая не была проверена следствием
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 октября 2018 г.
В госпрокуратуре состоялись консультации по делу Романа Задорова
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 февраля 2018 г.
Прокуратура сообщила, что героиня "Тень правды" не причастна к убийству Таир Рады





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 12 марта 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019