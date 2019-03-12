В Эйлате проходит забастовка: протест против закрытия аэропорта Сдэ-Дов в Тель-Авиве

Во вторник, 12 марта, с 10 утра в Эйлате проходит однодневная забастовка протеста против закрытия аэропорта Сдэ-Дов в Тель-Авиве. В рамках проводимой забастовки с 11 утра перекрыты все въезды в курортный город по воздуху и суше, закрыт пограничный переход из Египта. В 11:30 перед зданием местного аэропорта начнется демонстрация.

К общегородской забастовке присоединились торговые центры, автобусная компания "Эгед", водители такси, больница "Йосефталь", работники мэрии и государственных учреждений, все рабочие коллективы, входящие в "Гистадрут". Не исключено, что бастовать будут и гостиничные работники.

Минпрос запретил учебным заведениям отменять занятия в период забастовки. Однако городской родительский комитет призвал школы бойкотировать распоряжение из центра.

Мэр Эйлата Меир Ицхак Халеви еще в середине февраля отправил письмо главе правительства Биньямину Нетаниягу, в котором сообщил, что в связи с закрытием аэропорта Сдэ-Дов в городе будет объявлено чрезвычайное положение, а в следующем месяце на один день город будет полностью закрыт.

Аэропорт Сдэ-Дов должен закрыться 1 июля 2019 года. Управление аэропортов потребовало от авиакомпаний "Аркиа" и "Исраэйр" до этой даты освободить аэропорт в связи с завершением его функционирования. Такое же требование получили авиакомпании "Айт" и "Тамир".

Компании должны до 1 апреля сообщить управлению аэропортов, куда они намерены перенести свою деятельность, осуществлявшуюся на базе тель-авивского аэропорта. Среди существующих альтернатив – аэропорт Хайфы и аэродромы Маханаим и Герцлии (временно, поскольку тоже вскоре будет закрыт).

Отметим, что на текущий момент аэропорт Сдэ-Дов является основной базой для авиасообщения с Эйлатом, и его закрытие станет серьезным ударом для южного курорта, поскольку аэропорт Бен-Гурион в данном случае является менее удобной и более дорогой альтернативой.