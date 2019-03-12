Отношение русскоязычных избирателей к Нетаниягу. Опрос NEWSru.co.il

11 марта юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении, согласно которому слушания по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу состоятся не позднее 10 июля 2019 года. До этой даты должны также пройти слушания в отношении всех прочих фигурантов дел 1000, 2000 и 4000. Ожидается, что в ноябре 2019 года будет принято окончательное решение по вопросу о предъявлении обвинений главе правительства.

Не исключено, что даже в случае победы на выборах в Кнессет 21-го созыва Нетаниягу будет вынужден оставить пост главы правительства примерно через полгода после выборов. В этом случае пост премьер-министра может занять другой лидер "Ликуда", или будут назначены новые выборы. Впрочем, возможны и другие сценарии.

Вопрос "за" или "против" Нетаниягу является ключевым на предстоящих выборах в Кнессет, даже если избиратель не голосует за "Ликуд" или основного конкурента партии власти – новый центристский блок "Кахоль Лаван". Большинство лидеров партий уже определились с тем, кого они будут рекомендовать на пост главы правительства после выборов – Биньямина Нетаниягу или Бени Ганца.

Судя по нашим опросам, русскоязычные избиратели чаще выступают в поддержку правого блока и Нетаниягу, чем центристского блока и Ганца. Хотя общенациональные опросы показывают примерное равенство сил.

Около года назад редакция NEWSru.co.il проводила опрос по теме "Расследования против Нетаниягу". Но тогда еще юридический советник правительства не заявлял о решении вызвать Нетаниягу на слушания перед предъявлением обвинений и о досрочных выборах в Кнессет речи не шло.

На этой неделе мы проводим новый опрос с целью выяснения того, как относятся к премьер-министру русскоязычные граждане Израиля, как они оценивают его деятельность, и как изменилось за последний год их отношение к расследованиям против политика, рекордное время занимающего пост главы правительства и в шестой раз баллотирующегося на этот пост. Напомним, что в течение последней каденции Нетаниягу также являлся министром иностранных дел, кроме того в настоящее время он возглавляет министерства обороны и здравоохранения.

Внимание: опрос предназначен только для граждан Израиля

Отношение русскоязычных избирателей к Нетаниягу. Принять участие в опросе

28 февраля юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил о решении вызвать премьер-министра Биньямина Нетаниягу на слушания перед предъявлением обвинений по делам 1000, 2000 и 4000. По "делу 1000" (о незаконных подарках от бизнесменов) Мандельблит намерен обвинить Нетаниягу в обмане общественного доверия, в то время как дело в отношении бизнесмена Арнона Милчена будет закрыто. По "делу 2000" (о переговорах Нетаниягу с владельцем концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом) Нетаниягу также будет предъявлено обвинение в обмане общественного доверия. Владелец "Едиот Ахронот" Арнон Мозес будет обвинен в даче взятки. По "делу 4000" (дело "Безек"-YES-портал Walla) Нетаниягу будет обвинен во взяточничестве и обмане общественного доверия. Бывший владелец "Безек" Шауль Алович будет обвинен в даче взятки. По "делу 4000" принято решение закрыть дело против Сары Нетаниягу. Радиостанция "Кан Бет" передала, что по этому вопросу были разногласия между прокуратурой и юридическим советником правительства. Прокуратура настаивала на подаче обвинения, но Мандельблит принял решение закрыть дело.