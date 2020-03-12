В рамках ужесточения карантинных мер в Израиле будут закрыты школы

На брифинге, посвященном пандемии коронавирусной инфекции и усилиям правительства по замедлению распространения вируса, Биньямин Нетаниягу объявил о закрытии школ и университетов c 13 марта.

Детские сады, ясли, школы, входящие в систему специального образования, интернаты продолжат работу в обычном режиме.

Глава правительства пообещал, что будут открыты лагеря для учащихся начальных классов, родители которых обеспечивают работу специальных служб. В частности, детские лагеря планируется открыть для детей медиков.

После заявления главы правительства профсоюз учителей потребовал также закрыть детские сады, чтобы не подвергать опасности заражения педагогический состав. Учителя угрожают объявить о состоянии трудового конфликта, что позволит закрыть дошкольные учреждения.

Кроме того, Биньямин Нетаниягу призвал к созданию чрезвычайного правительства на время кризиса, связанного с распространением коронавируса. Он призвал на время забыть о политических разногласиях, и начать с "этой точки" после завершения чрезвычайной ситуации.

Вечером 12 марта министерство здравоохранения сообщило о том, что число инфицированных коронавирусом в стране достигло 109 человек. Среди заболевших не менее шести детей и подростков школьного возраста. Кроме того, сегодня коронавирус был диагностирован у шестимесячного ребенка.

Домашнему карантину подверглись более 40 тысяч израильтян, свыше 30 тысяч человек находятся на карантине в данный момент. В общей сложности было сделано более 5 тысяч тестов на коронавирус, из которых 109 дали положительный результат. Состояние двоих больных оценивается как тяжелое.

Министр здравоохранения Яаков Лицман сообщил 12 марта, что ежедневно в Израиле берется около 700 анализов на коронавирус.

После полудня 12 марта, стало известно, что врачу, работающему в медицинском центре "Шиба" в Тель а-Шомере, была диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19. Состояние заболевшего удовлетворительное. Он помещен в изолированную палату. Из больницы сообщают, что заболел медик, работающий в отделении неотложной помощи. Те, кто контактировали в больным по работе, был отправлены в домашний карантин. Известно, что заболевший доктор 2 марта вернулся из Франции и выходил на работу до тех пор, пока 4 марта не были опубликованы распоряжения минздрава об обязательном карантине для всех возвращающихся из Франции.

Миллиард шекелей для минздрава: на что пойдет экстренная помощь

Ранее власти Греции сообщили о первом случае смерти в этой стране от коронавирусной болезни COVID-19. Заболевшему было 66 лет, в конце февраля он вернулся на родину после поездки в Израиль и Египет. Минздрав Греции подчеркивает, что умер человек, у которого, помимо коронавируса, были и другие проблемы со здоровьем. В Греции также выявлены около 100 заболевших коронавирусной болезнью.

11 марта, после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме состоялся брифинг, в котором приняли участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Яаков Лицман, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, гендиректор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов. На нем было объявлено о введении новых ограничений. В частности, несколько новых ограничений касались проведения массовых мероприятий. С 11 марта запрещено проведение мероприятий с участием более 100 человек. Это привело к закрытию театров и кинотеатров, а также гостиниц. Под вопросом оказалась работа спортивных залов и фитнесс-центров.

Врачам и медицинским работникам разрешается проводить рабочие совещания в группах, численность которых не превышает 15 человек.

Все спортивные соревнования должны проводиться при пустых трибунах. Судьи и спортсмены, приезжающие из-за границы, должны соблюдать инструкции израильского минздрава.

Руководителям фирм, производственный процесс в которых позволяет работать удаленно, было рекомендовано перевести сотрудников на работу из дома.

Принято решение о помещении на карантин всех лиц, имеющих признаки простудных заболеваний.

Нет ограничений на передвижение в общественном транспорте.

Выступая на брифинге, Биньямин Нетаниягу отметил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, отличается от других кризисных ситуаций, которые переживал Израиль. По его словам, если во время войн и ракетных обстрелов правительство делало все возможное, чтобы израильтяне могли продолжать свою обычную жизнь, то в текущей ситуации это сделать невозможно. "Мы просим вас изменить ваши привычки, чтобы остановить распространение инфекции", - сказал глава правительства. Он еще раз остановился на необходимости соблюдать личную гигиену: избегать близкого контакта с людьми с острыми респираторными заболеваниями (особенно если они кашляют), чаще мыть руки с мылом или дезинфицирующим средством на спиртовой основе, избегать объятий и рукопожатий, не трогать руками рот, нос и глаза (особенно если руки давно не мыли), кашлять в одноразовый платок и сразу выбрасывать его в мусорное ведро, пользоваться индивидуальной посудой.

Гендиректор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов сообщил, что граждане, имеющие температуру и симптомы простуды, должны оставаться дома до полного выздоровления. Выйти из "карантина" они могут только через два дня после исчезновения всех симптомов болезни. Моше Бар Симан Тов подчеркнул: "Это не значит, что у вас коронавирус. Нет необходимости звонить в МАДА, поддерживайте связь со своим семейным врачом".

Бар Симан Тов также попросил израильтян быть готовыми к тому, что, несмотря на все усилия, в ближайшие дни количество больных будет расти.

11 марта министр внутренних дел Арье Дери утвердил рекомендации министерства здравоохранения о дальнейшем ограничении въезда иностранных граждан на израильскую территорию. Согласно новой инструкции, иностранцы смогут въехать в Израиль только в том случае, если докажут: им есть, где отбывать 14-дневный обязательный карантин. Это можно сделать только в домашних условиях. При этом полностью запрещен въезд в Израиль иностранцам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Таиланда, Италии, Макао, Сингапура, Гонконга, Японии и Египта. Запрещается въезд в Израиль и лицам, прибывающим в рамках медицинского туризма – из какой бы страны они ни прибыли. Инструкция вступила в силу в четверг 12 марта 2020 года в 20:00 по местному времени.

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С 11 марта вступило в силу распоряжение, согласно которому станция железной дороги в аэропорту Бен-Гурион закрыта для посадки пассажиров.

С 10 марта международный аэропорт Бен-Гурион на 70% сократил объем работы и количество задействованного персонала. Закрыты половина "рукавов" Третьего терминала аэропорта (два коридора из четырех). С 14 марта приостановит свою работу Первый терминал (все рейсы будут переведены в Третий терминал).

С 20:00 9 марта расширены карантинные меры (как минимум, до 23 марта). Согласно решению правительства, 14-дневный режим карантина обязаны соблюдать все израильтяне, возвращающиеся из-за границы. В настоящее время на домашнем карантине должны находиться десятки тысяч израильтян, вернувшихся из-за границы в течение последних двух недель (по оценке МВД, число людей на карантине в стране может достигнуть 200-300 тысяч).

Минфин предупреждает о том, что меры по борьбе с коронавирусом будут иметь тяжелые последствия для экономики. По оценкам экономистов, карантинные меры обойдутся Израилю в 4,9 миллиарда шекелей (оценка минфина Израиля – 4,3-4,4 млрд шекелей потерь в месяц). Особо тяжелый ущерб наносится малым бизнесам, прямо или косвенно связанным с туристической отраслью.

С 9 марта, по распоряжению министерства транспорта, запрещен проезд стоя в междугородних автобусах. Кроме того, во всех автобусах запрещено сидеть на креслах первого ряда, чтобы снизить угрозу заражения водителей.

Введен полный запрет на выезд за границу работников системы здравоохранения, рекомендовано запретить выезд сотрудников управления государственной службы. Командование Армии обороны Израиля запретило военнослужащим, проходящим срочную службу, посещать государства с высоким числом инфицированных коронавирусом. Было принято решение прервать совместные учения Армии обороны Израиля и вооруженных сил США Juniper Cobra 2020.

В связи с распространением коронавирусной инфекции ЦАХАЛ объявил "ограниченный" призыв резервистов: повестки получили около 70 резервистов Управления тылом. Они будут заниматься разработкой программы по проведению разъяснительной работы среди населения.

Министерство просвещения объявило накануне об отмене мероприятий предармейских курсов ГАДНА на ближайшие две недели.

11 марта Нетаниягу объявил о выделении экстренных ассигнований в размере 10 миллиардов шекелей на помощь бизнесам, которые понесли убытки из-за вспышки коронавируса. 80% от этой суммы – ссуды, которые придется возвращать. "Мы пристально следим за ситуацией, коронавирус оказывает значительное влияние как на израильскую, так и на мировую экономику. Израильская экономика мощна, а безработица – низка. Наша программа призвана обеспечить хозяйству условия для работы", – сказал глава правительства. О выделении четырех миллиардов шекелей на ссуды столкнувшимся с проблемами бизнесам правительство приняло решение еще 8 марта. Теперь эта сумма удвоена. Миллиард шекелей выделен системе здравоохранения, еще один миллиард – на экстренные нужды таких служб как полиция, пожарная охрана, управление тюрем. Глава правительства заявил, что дефицита не будет, поскольку львиная доля товаров прибывает по морю. Он обещал оказать помощь израильским авиакомпаниям, которые в результате резкого сокращения пассажирооборота оказались на грани банкротства. Министр финансов Моше Кахлон сообщил, что обратившиеся за ссудами бизнесы смогут получить помощь уже через 7-9 дней. Он дал понять, что правительство готовит новые меры, среди которых – выделение средств на нужды Института национального страхования.

Коронавирус в Палестинской автономии

12 марта правительство Палестинской автономии опубликовало уточненные данные по поводу распространения коронавирусной болезни COVID-19. Согласно представленной информации, в настоящее время в ПА коронавирусом заражен 31 человек. Большинство инфицированных находятся в больницах Бейт-Лехема.

На домашнем карантине находятся около 3000 человек, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение.

Несколько дней назад председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о введении чрезвычайного положения в связи с выявлением первых случаев заболевания COVID-19. Распоряжением Аббаса была отменена работа школ и университетов, запрещен въезд иностранных туристов.

Одновременно ЦАХАЛ, в координации с властями ПА, ввел блокаду Бейт-Лехема. Израиль передал властям автономии наборы для диагностирования заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Министерство здравоохранения правительства ХАМАСа в секторе Газы приказало всем жителям сектора, возвращающимся из Египта через КПП "Рафах", находиться на карантине в течение 14 дней после возвращения.

Власти Газы до конца недели отменили занятия в образовательных учреждениях.

В Бейт-Лехеме закрыты для посещений все церкви, монастыри и залы для общественных собраний.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, в общей сложности, в мире от этого заболевания умерли 4658 человек, около 127 тысяч заражены.

В основном жертвами коронавируса стали люди, находившиеся на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй. Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании, Японии, США, Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Гонконге, Австралии, Ираке, Таиланде, Тайване, Сан-Марино, Испании, Сербии, Аргентине, Египте, Индонезии, Бельгии, Албании, Греции, Алжире и на Филиппинах.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что "пройден пик" пандемии коронавируса в стране: за последние сутки в провинции Хубэй зафиксировано только восемь новых случаев заражения, при этом из больниц были выписано сотни выздоровевших.

На фоне снижения темпов распространения коронавируса в Китае наблюдается рост числа заразившихся на Ближнем Востоке и в Европе, прежде всего в Иране и Италии.

Факторы риска при заболевании COVID-19: результаты нового исследования

Группа китайских ученых провела исследование в двух больницах в Ухане, изучив клиническую картину по 191 взрослому пациенту с подтвержденным коронавирусным заболеванием COVID-19. Результаты этого исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Проанализированы клинические записи, применявшиеся методы лечения, лабораторные анализы, рентгеновские снимки, результаты компьютерной томографии и демографические данные пациентов – 137 из них вылечились, 54 умерли. Была создана математическая модель для оценки факторов риска. Кроме того, были получены новые данные по поводу того, в течение какого периода заболевшие опасны для окружающих.

Факторы риска при заболевании COVID-19

Установлены следующие основные факторы риска летального исхода при данной коронавирусной инфекции:

– пожилой возраст;

– признаки сепсиса;

– ослабленная иммунная система;

– проблемы со свертыванием крови.

Дополнительные факторы риска:

– высокое кровяное давление;

– диабет;

– длительное использование неинвазивной вентиляции легких.

Опасность для окружающих

Согласно полученным данным, больные COVID-19 представляют опасность для окружающих от 8 до 37 дней, в среднем 20 дней.

Исследователи отмечают, что у всех умерших вирус оставался активным до последнего дня жизни.

Ученые подчеркивают, что время выделения вируса не следует путать с рекомендуемым временем карантина, которое основано на времени инкубации вируса. В целом, карантин в течение нескольких недель признается достаточным.

Картина прогрессирования COVID-19

В публикации впервые описана полная картина прогрессирования коронавирусной болезни COVID-19:

– средняя продолжительность лихорадки – 12 дней;

– кашель зачастую продолжается намного дольше, даже после отрицательного теста на коронавирус и выписки;

– средняя продолжительность одышки – 13 дней (в случае летального исхода до самой смерти);

– сепсис – на 9-й день у выживших, на 10-й день у умерших;

– острый респираторный дистресс-синдром (ARDS) – на 10-й день у выживших, на 12-й день у умерших.

Также для случаев летального исхода установлены такие характерные проблемы как острое повреждение сердца и острое повреждение почек (в среднем на 15-й день) и вторичная инфекция (в среднем на 17-й день). Смерть обычно наступала на 19-й день.