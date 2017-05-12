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В Израиле

СМИ: Израиль и ПНА ведут переговоры о прекращении голодовки заключенных

время публикации: 10:07 | последнее обновление: 10:47 блог версия для печати фото
СМИ: Израиль и ПНА ведут переговоры о прекращении голодовки заключенных
СМИ: Израиль и ПНА ведут переговоры о прекращении голодовки заключенных
СМИ: Израиль и ПНА ведут переговоры о прекращении голодовки заключенных

Министр по делам палестинских заключенных в правительстве Палестинской администрации Иса Карака заявил об интенсивных переговорах с властями Израиля с целью согласования условий прекращения голодовки заключенных.

Как пишет выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят", ПНА и Израиль стремятся завершить переговоры до Дня Накбы, который отмечается 15 мая.

В публикации также цитируются слова Фадвы Баргути, жены лидера террористов Маруана Баргути – инициатора массовой голодовки заключенных, которая говорит, что представители международного Красного Креста, навестившие ее мужа в тюрьме, отказались ей сказать что-либо о состоянии здоровья супруга, так как подписали соглашение о неразглашении информации при получении разрешения на посещение.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАС, ничего не пишет о переговорах по прекращению голодовки, но ежедневно информирует об "основных событиях" хода голодовки. 12 мая, отмечает ПИЦ, идет 26-й день голодовки (начатой 17 апреля). В публикации утверждается, что Управление тюрем (ШАБАС) провоцирует заключенных на прекращение голодовки – в камеры к голодающим каждый день приносят еду и питье. ХАМАС обвиняет управление в фальсификации видео с изображением Баргути, который есть в туалете своей камеры, утверждая, что запись была сделана заранее, а не во время голодовки.

Отметим, что речь не идет о "сухой" голодовке. Участники акции пьют воду и питательные жидкости.

Сколько заключенных продолжают голодовку, неясно. Но ПИЦ сообщает, что около 60 участников акции доставлены в тюремные больницы.

Ранее СМИ, ассоциированные с ХАМАС и ФАТХ, со ссылкой на Кадура Фариса, возглавляющего Ассоциацию палестинских заключенных, сообщали, что из 6.300 палестинских арабов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, в голодовке приняли участие более 1.500 человек. ШАБАС сообщал, что изначально участников голодовки было менее тысячи и в течение первых недель число участников акции значительно сократилось.

ХАМАС и ФАТХ призывают к массовым акциям протеста в эту пятницу и в ближайший понедельник, когда будет отмечаться День Накбы.

День Накбы (День Катастрофы) палестинские арабы отмечают на следующий день после дня провозглашения независимости государства Израиль. Ежегодно в этот день палестинские и израильские арабы устраивают в этот день массовые акции протеста.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 мая 2017 г.
Жена Баргути: "Видео было сделано заранее"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 мая 2017 г.
"Комитет поддержки заключенных": Маруан Баргути продолжает голодовку
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 мая 2017 г.
ШАБАС: камера наблюдения запечатлела, как инициатор голодовки Маруан Баргути ест
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 мая 2017 г.
Баргути призвал палестинских террористов продолжать голодовку
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 апреля 2017 г.
Палестинские СМИ: ШАБАС ведет переговоры с заключенными, участвующими в голодовке
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 апреля 2017 г.
Десятки заключенных ХАМАСа прекратили голодовку







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