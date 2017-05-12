СМИ: Израиль и ПНА ведут переговоры о прекращении голодовки заключенных

Министр по делам палестинских заключенных в правительстве Палестинской администрации Иса Карака заявил об интенсивных переговорах с властями Израиля с целью согласования условий прекращения голодовки заключенных.

Как пишет выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят", ПНА и Израиль стремятся завершить переговоры до Дня Накбы, который отмечается 15 мая.

В публикации также цитируются слова Фадвы Баргути, жены лидера террористов Маруана Баргути – инициатора массовой голодовки заключенных, которая говорит, что представители международного Красного Креста, навестившие ее мужа в тюрьме, отказались ей сказать что-либо о состоянии здоровья супруга, так как подписали соглашение о неразглашении информации при получении разрешения на посещение.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАС, ничего не пишет о переговорах по прекращению голодовки, но ежедневно информирует об "основных событиях" хода голодовки. 12 мая, отмечает ПИЦ, идет 26-й день голодовки (начатой 17 апреля). В публикации утверждается, что Управление тюрем (ШАБАС) провоцирует заключенных на прекращение голодовки – в камеры к голодающим каждый день приносят еду и питье. ХАМАС обвиняет управление в фальсификации видео с изображением Баргути, который есть в туалете своей камеры, утверждая, что запись была сделана заранее, а не во время голодовки.

Отметим, что речь не идет о "сухой" голодовке. Участники акции пьют воду и питательные жидкости.

Сколько заключенных продолжают голодовку, неясно. Но ПИЦ сообщает, что около 60 участников акции доставлены в тюремные больницы.

Ранее СМИ, ассоциированные с ХАМАС и ФАТХ, со ссылкой на Кадура Фариса, возглавляющего Ассоциацию палестинских заключенных, сообщали, что из 6.300 палестинских арабов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, в голодовке приняли участие более 1.500 человек. ШАБАС сообщал, что изначально участников голодовки было менее тысячи и в течение первых недель число участников акции значительно сократилось.

ХАМАС и ФАТХ призывают к массовым акциям протеста в эту пятницу и в ближайший понедельник, когда будет отмечаться День Накбы.

День Накбы (День Катастрофы) палестинские арабы отмечают на следующий день после дня провозглашения независимости государства Израиль. Ежегодно в этот день палестинские и израильские арабы устраивают в этот день массовые акции протеста.





