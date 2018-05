Дональд Трамп: "Великая неделя – посольство США в Израиле переезжает в Иерусалим"

В пятницу, 11 мая, президент США Дональд Трамп написал в своем миниблоге в сети Twitter: "Великая неделя – американское посольство в Израиле переезжает в Иерусалим. Поздравляю всех!"

Накануне посол США в Израиле Дэвид Фридман разместил в своем "твиттере" видео, запечатлевшее последние приготовления к открытию посольства: рабочие приводят в порядок фасад здания и сцену для проведения церемонии.

Just a few days before the historic opening of the beautiful United States Embassy in Jerusalem, Israel. So excited for the ceremony and proud of all the Embassy staff who worked so hard to make this event happen. Eternally grateful to President Trump for his courage and vision. pic.twitter.com/pGVENzJlBt