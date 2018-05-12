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В Израиле

Дональд Трамп: "Великая неделя - посольство США в Израиле переезжает в Иерусалим"

время публикации: 08:45 | последнее обновление: 09:13 блог версия для печати фото
Дональд Трамп: "Великая неделя – посольство США в Израиле переезжает в Иерусалим"
Дональд Трамп
Дэвид Фридман

В пятницу, 11 мая, президент США Дональд Трамп написал в своем миниблоге в сети Twitter: "Великая неделя – американское посольство в Израиле переезжает в Иерусалим. Поздравляю всех!"

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Накануне посол США в Израиле Дэвид Фридман разместил в своем "твиттере" видео, запечатлевшее последние приготовления к открытию посольства: рабочие приводят в порядок фасад здания и сцену для проведения церемонии.

14 мая, на торжественной церемонии переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, президент США Дональд Трамп обратится к израильтянам с видеопоздравлением. Об этом сообщил высокопоставленный источник в правительстве США. Он также подчеркнул, что подготовка к церемонии ведется американцами в тесном контакте с израильскими службами безопасности, в том числе, ШАБАКом, и полицией.

Согласно официальному заявлению, правительственную делегацию возглавит заместитель министра обороны США Джон Салливан. Среди членов делегации в Иерусалим прибудет также дочь президента США Иванка Трамп, ее муж и советник президента США Джаред Кушнер, спецпосланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, министр финансов Стивен Мнушин и посол США в Израиле Дэвид Фридман. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать около 800 гостей.

Власти Германии рекомендовали своим гражданам в ближайшие дни держаться подальше от Старого города Иерусалима из-за "возможных инцидентов с применением насилия".

Силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности, так как не исключена возможность волнений, в частности – попыток зачинщиков беспорядков прорваться на израильскую территорию из сектора Газы.

Глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя, накануне прибывший к границе северной части сектора Газы, чтобы выразить поддержку участникам "марша возвращения", заявил, что 14 и 15 мая, в дни переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, "все палестинцы выйдут на улицы".

В субботу, 12 мая, глава ПНА Махмуд Аббас возвращается из поездки по странам Латинской Америки, во время которой он встретился с лидерами Чили и Венесуэлы. Накануне Аббас был принят в Гаване президентом Кубы Мигелем Диасом Каннеллом, который выразил протест против "одностороннего решения Соединенных Штатов признать Иерусалим столицей Израиля".



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