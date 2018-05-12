Дональд Трамп: "Великая неделя – посольство США в Израиле переезжает в Иерусалим"

В пятницу, 11 мая, президент США Дональд Трамп написал в своем миниблоге в сети Twitter: "Великая неделя – американское посольство в Израиле переезжает в Иерусалим. Поздравляю всех!"

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Накануне посол США в Израиле Дэвид Фридман разместил в своем "твиттере" видео, запечатлевшее последние приготовления к открытию посольства: рабочие приводят в порядок фасад здания и сцену для проведения церемонии.

Just a few days before the historic opening of the beautiful United States Embassy in Jerusalem, Israel. So excited for the ceremony and proud of all the Embassy staff who worked so hard to make this event happen. Eternally grateful to President Trump for his courage and vision. pic.twitter.com/pGVENzJlBt — David M. Friedman (@USAmbIsrael) 11 мая 2018 г.

14 мая, на торжественной церемонии переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, президент США Дональд Трамп обратится к израильтянам с видеопоздравлением. Об этом сообщил высокопоставленный источник в правительстве США. Он также подчеркнул, что подготовка к церемонии ведется американцами в тесном контакте с израильскими службами безопасности, в том числе, ШАБАКом, и полицией.

Согласно официальному заявлению, правительственную делегацию возглавит заместитель министра обороны США Джон Салливан. Среди членов делегации в Иерусалим прибудет также дочь президента США Иванка Трамп, ее муж и советник президента США Джаред Кушнер, спецпосланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, министр финансов Стивен Мнушин и посол США в Израиле Дэвид Фридман. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать около 800 гостей.

Власти Германии рекомендовали своим гражданам в ближайшие дни держаться подальше от Старого города Иерусалима из-за "возможных инцидентов с применением насилия".

Силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности, так как не исключена возможность волнений, в частности – попыток зачинщиков беспорядков прорваться на израильскую территорию из сектора Газы.

Глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя, накануне прибывший к границе северной части сектора Газы, чтобы выразить поддержку участникам "марша возвращения", заявил, что 14 и 15 мая, в дни переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, "все палестинцы выйдут на улицы".

В субботу, 12 мая, глава ПНА Махмуд Аббас возвращается из поездки по странам Латинской Америки, во время которой он встретился с лидерами Чили и Венесуэлы. Накануне Аббас был принят в Гаване президентом Кубы Мигелем Диасом Каннеллом, который выразил протест против "одностороннего решения Соединенных Штатов признать Иерусалим столицей Израиля".





