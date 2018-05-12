КПП "Керем Шалом" закроют из-за ущерба, причиненного его инфраструктуре ХАМАСом

Министр обороны Авигдор Либерман одобрил рекомендацию ЦАХАЛа и координатора действий правительства на территориях генерал-майора Камиля Абу Рокуна о закрытии КПП "Керем Шалом" с завтрашнего дня, 13 мая, вплоть до дальнейших распоряжений в соответствии с оценкой ситуации. Исключение будет сделано лишь для гуманитарных случаев, каждый из которых будет рассмотрен особо.

КПП "Керем Шалом" останется закрытым до тех пор, пока не будет полностью ликвидирован ущерб, причиненный его инфраструктуре участниками "марша возвращения". За последние недели террористическая организация ХАМАСа осуществила множество терактов, прикрываясь организованными массовыми беспорядками на границе сектора Газы. В результате действий ХАМАСа был нанесен значительный урон гуманитарной ситуации в секторе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что своими действиями ХАМАС сводит на нет попытки Израиля и других стран помочь жителям сектора Газы.

Данные об ущербе, причиненном инфраструктуре КПП "Керем Шалом":

испорчен топливный терминал;



причинен ущерб трубам газопровода, по которым природный газ поступает из Израиля на территорию сектора;



в результате пожара причинен ущерб трубам топливопровода;



испорчен конвейер для поставки щебня, стоимость установки которого составляла 23 миллиона шекелей;



причинен ущерб конвейеру, используемому для транспортировки зерна, доставки скота и продуктов питания;



причинен ущерб структуре безопасности КПП, испорчены камеры, осветительные приборы и заграждение.







