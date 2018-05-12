18+
12 мая 2018 г.
последняя новость: 20:42
Трамп и Нетаниягу обыграли Москву
Верхи не могут. Низы не хотят?
Погромы вместо советской Палестины
Тегеран надеется на Москву
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:18 Внимание, розыск: пропала 16-летняя Луз Спилберг из Ашкелона
19:43 На пляже Хофит в Ашкелоне разбился парапланерист
17:41 Воздушный змей с "коктейлем Молотова" стал причиной пожара в лесу Беэри
17:01 Стрельба в Восточном Иерусалиме; двое раненых
15:47 КПП "Керем Шалом" закроют из-за ущерба, причиненного его инфраструктуре ХАМАСом
13:22 ЦАХАЛ впервые применил мини-БПЛА против воздушных змеев
12:46 Внимание, розыск: пропала 16-летняя Амаль Саид Ахмад из Нацрат-Илита
10:40 ДТП на шоссе Аялон; шесть человек пострадали
08:45 Дональд Трамп: "Великая неделя - посольство США в Израиле переезжает в Иерусалим"
06:51 Иерусалим готовится к Дню города и переносу посольства: список перекрываемых улиц
В Израиле

КПП "Керем Шалом" закроют из-за ущерба, причиненного его инфраструктуре ХАМАСом

время публикации: 15:47 | последнее обновление: 16:25 блог версия для печати фото
Вход на КПП "Керем Шалом"
Вход на КПП "Керем Шалом" (со стороны ПА)
Пожар на КПП "Керем Шалом". 11.05.2018

Министр обороны Авигдор Либерман одобрил рекомендацию ЦАХАЛа и координатора действий правительства на территориях генерал-майора Камиля Абу Рокуна о закрытии КПП "Керем Шалом" с завтрашнего дня, 13 мая, вплоть до дальнейших распоряжений в соответствии с оценкой ситуации. Исключение будет сделано лишь для гуманитарных случаев, каждый из которых будет рассмотрен особо.

КПП "Керем Шалом" останется закрытым до тех пор, пока не будет полностью ликвидирован ущерб, причиненный его инфраструктуре участниками "марша возвращения". За последние недели террористическая организация ХАМАСа осуществила множество терактов, прикрываясь организованными массовыми беспорядками на границе сектора Газы. В результате действий ХАМАСа был нанесен значительный урон гуманитарной ситуации в секторе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что своими действиями ХАМАС сводит на нет попытки Израиля и других стран помочь жителям сектора Газы.

Данные об ущербе, причиненном инфраструктуре КПП "Керем Шалом":

испорчен топливный терминал;

причинен ущерб трубам газопровода, по которым природный газ поступает из Израиля на территорию сектора;

в результате пожара причинен ущерб трубам топливопровода;

испорчен конвейер для поставки щебня, стоимость установки которого составляла 23 миллиона шекелей;

причинен ущерб конвейеру, используемому для транспортировки зерна, доставки скота и продуктов питания;

причинен ущерб структуре безопасности КПП, испорчены камеры, осветительные приборы и заграждение.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 мая 2018 г.
Сектор Газы: участники "марша возвращения" сожгли газопровод и конвейер для поставки щебня
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 мая 2018 г.
ЦАХАЛ: активисты "марша возвращения" устроили пожар, испортив газопровод







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 12 мая 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018