Адвокаты Нетаниягу отказались принять материалы дела, направленные из офиса юридического советника

Адвокат Навот Тель-Цур, представляющий интересы премьер-министра Биньямина Нетаниягу, отказался принимать материалы дел 1000, 2000 и 4000, направленные юридическим советником правительства. Из канцелярии Авихая Мандельблита сообщили, что утром 12 мая посыльный был направлен в офис адвоката Бен-Цура, однако там отказались принять материалы. Решение направить материалы адвокатам Нетаниягу было принято после того, как 10 мая истек срок, отведенный им для того, чтобы забрать папки и начать ознакомление с ними.

В сообщении представителей юридического советника говорится о том, что отказ принять материалы выглядит "крайне странным". "Мы примем соответствующие решения", - отмечается в письме Мандельблита.

Юридический советник правительства подчеркнул также, что "крайне сложно отстаивать позицию, согласно которой нет достаточно времени на подготовку к слушанию, отказываясь в то же время принимать материалы к изучению".

По словам Мандельблита, "адвокаты безусловно имеют право подавать просьбы, связанные с процессом слушаний, и эти просьбы будут рассматриваться с учетом всех аспектов дела".

Ранее в СМИ высказывались предположения, согласно которым Авихай Мандельблит предоставит адвокатам премьер-министра Биньямина Нетаниягу дополнительную отсрочку для подготовки к слушаниям, в том случае, если они согласятся назначить окончательную дату и начнут изучение материала.

Адвокаты премьер-министра должны были забрать материалы дела не позднее 10 мая. Однако они этого не сделали, мотивировав отсутствием договоренности с клиентом по поводу оплаты их услуг. В окружении Мандельблита заявляют, что это не может быть поводом для отсрочки слушаний. Адвокаты премьер-министра утверждают также, что время, предоставленное им для подготовки, значительно меньше, чем у других фигурантов, в отношении которых есть подозрения лишь по одному делу, в то время как ему готовится подача обвинений по трем делам.

В настоящий момент слушанья назначены на 10 июля. Предполагается, что они будут перенесены на осень 2019 года.

Парламентская оппозиция критикует тактику Нетаниягу и его адвокатов, утверждая, что речь идет о попытке выиграть время, чтобы провести поправку к закону о депутатском иммунитете. Этот закон заметно усложнит процесс подачи обвинения премьер-министру.

Из партии МЕРЕЦ передали, что оппозиция приступила к сбору подписей для созыва пленарного заседания Кнессета с участием премьер-министра. Заседание будет посвящено "намерению Нетаниягу создать коалицию, которая спасет его от суда и заплатить за это интересами государства Израиль".





