Сувенир римского легионера: в Иерусалиме найдена редкая монета восстания Бар-Кохбы

Израильское управление древностей сообщило об уникальной находке, сделанной археологами во время раскопок в археологическом парке имени Уильяма Дэвидсона в Старом городе Иерусалима.

В распоряжении археологов оказалась бронзовая монета, чеканенная во второй год восстания Бар-Кохбы, то есть около 133 года новой эры. На одной из сторон монеты изображена виноградная гроздь и надпись "Второй год свободы Израиля", а на другой стороне – финиковая пальма и надпись "Иерусалим".

Сами по себе монеты длившегося пять лет восстания не являются редкой находкой, однако практически все они были найдены вне стен Иерусалима, освобождение которого от римского владычества было целью повстанцев.

Из более 22 тысяч монет, найденных в ходе раскопок в Старом городе Иерусалима, только четыре монеты, включая недавно найденную, относятся к периоду восстания. И это первый случай, когда на найденной в Иерусалиме монете повстанцев указано название города.

Поскольку восставшим не удалось освободить Иерусалим, вопрос о том, как именно эти монеты попали на территорию контролировавшегося 10-м легионом города, остается открытым. Согласно основной версии, выдвигаемой археологами, монеты были взяты римскими легионерами с мест боев и принесены в Иерусалим, называвшийся тогда Элией Капитолиной, в качестве сувениров, а затем утеряны ими.

Восстание, поднятое Шимоном бар-Косибой при поддержке раби Акивы в 132 году, было направлено против политики императора Адриана, намеревавшегося построить в Иерусалиме, на месте Второго Храма, языческий храм. Это был последний период еврейской чеканки в Эрец Исраэль вплоть до провозглашения независимости Израиля.







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