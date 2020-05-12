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NEWSru.co.il :: В Израиле12 мая 2020 г., 19:09

Юлий Эдельштейн принял предложение стать министром здравоохранения

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Юлий Эдельштейн принял предложение стать министром здравоохранения

Вечером 12 мая бывший спикер-Кнессета Юлий Эдельштейн сообщил, что принимает предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу занять пост министра здравоохранения в будущем правительстве. Эдельштейн также войдет в военно-политический кабинет.

"Я принял решение взять на себя задачу по решению самой главной проблемы, которая стоит сейчас перед государством Израиль – борьбу с коронавирусом и адаптацию системы здравоохранения к новой реальности", - заявил Эдельштейн.

Ранее Юлий Эдельштейн требовал возвращения на пост спикера Кнессета, однако его кандидатуру было наложено вето лидерами блока "Кахоль Лаван".

К настоящему моменту также известно, что Исраэль Кац станет министром финансов. Об этом ему 12 мая сообщил Биньямин Нетаниягу.

Предположительно, Мири Регев займет пост министра транспорта, Амир Охана - пост министра внутренней безопасности, Ави Дихтер – пост министра регионального сотрудничества, а Ярив Левин станет спикером Кнессета.

В то же время в "Ликуде" отмечают, что официальных сообщений по поводу этих назначений нет, и все публикации носят спекулятивный характер.

12 и 13 мая Биньямин Нетаниягу продолжит встречи с депутатами от "Ликуда", чтобы сообщить им, какой пост они займут в правительстве. Ожидается, что то же самое сделает Бени Ганц, встречаясь с депутатами от блока "Кахоль Лаван".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 мая 2020
Нетаниягу встречается с депутатами от "Ликуда" и назначает министров

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