Юлий Эдельштейн принял предложение стать министром здравоохранения
Вечером 12 мая бывший спикер-Кнессета Юлий Эдельштейн сообщил, что принимает предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу занять пост министра здравоохранения в будущем правительстве. Эдельштейн также войдет в военно-политический кабинет.
"Я принял решение взять на себя задачу по решению самой главной проблемы, которая стоит сейчас перед государством Израиль – борьбу с коронавирусом и адаптацию системы здравоохранения к новой реальности", - заявил Эдельштейн.
Ранее Юлий Эдельштейн требовал возвращения на пост спикера Кнессета, однако его кандидатуру было наложено вето лидерами блока "Кахоль Лаван".
К настоящему моменту также известно, что Исраэль Кац станет министром финансов. Об этом ему 12 мая сообщил Биньямин Нетаниягу.
Предположительно, Мири Регев займет пост министра транспорта, Амир Охана - пост министра внутренней безопасности, Ави Дихтер – пост министра регионального сотрудничества, а Ярив Левин станет спикером Кнессета.
В то же время в "Ликуде" отмечают, что официальных сообщений по поводу этих назначений нет, и все публикации носят спекулятивный характер.
12 и 13 мая Биньямин Нетаниягу продолжит встречи с депутатами от "Ликуда", чтобы сообщить им, какой пост они займут в правительстве. Ожидается, что то же самое сделает Бени Ганц, встречаясь с депутатами от блока "Кахоль Лаван".
Нетаниягу встречается с депутатами от "Ликуда" и назначает министров