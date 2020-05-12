Израиль простился с бойцом "Голани", убитым в Самарии

На военном кладбище в Беэр-Яакове состоялись похороны 21-летнего бойца бригады "Голани" Амита Бен Игаля, погибшего прошлой ночью во время операции в деревне Ябад. Сотни израильтян пришли, чтобы проводить его в последний путь.

Из-за карантинных мероприятий к могиле было разрешено подойти только близким родственникам погибшего. Остальные присутствовавшие находились от места захоронения на расстоянии в несколько десятков метров.

На похоронах присутствовал министр обороны Израиля Нафтали Беннет. "Амит знал, с чем он имеет дело и какой опасности подвергается", - сказал он. "Даже тогда, когда тяжело, мы точно помним, почему мы здесь. У нас нет иллюзий, мы - народ, который проявляет свою силы именно во время испытаний. Источник нашей силы - наши корни, здесь, в Израиле,"- говорил глава минобороны.

Отец Амита над могилой сына сказал, что тот легко мог избежать службы в армии, так как был единственным сыном, но он решил, что обязан защищать свою страну.

Бойцы бригады "Голани" минувшей ночью действовали в деревне Ябад, разыскивая подозреваемых в террористической деятельности. Около 4:30 утра операция была завершена, задержали четверых подозреваемых в терроре, и военные начали выходить из деревни. В это время с крыши одного из домов в военнослужащего был брошен тяжелый камень. Амит Бен Игаль, несмотря на то, что он был в защитной каске, получил черепно-мозговую травму. В критическом состоянии на вертолете он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Радиостанция "Кан Бет" рассказала о предварительных результатах расследования обстоятельств гибели военнослужащего, согласно которым камень был брошен в тот момент, когда Амит Бен Игаль поднял голову, чтобы разглядеть прятавшихся на крыше здания террористов. Камень попал ему в лицо. Его товарищи немедленно открыли огонь в сторону террориста, но тому удалось скрыться.

Амит Бен Игаль был единственным сыном своих родителей (у него две сестры). Три года назад он настоял на том, чтобы родители подписали ему разрешение на службу в боевых частях. Посмертно ему присвоено звание старшего сержанта.

Соболезнования семье погибшего выразили президент, премьер-министр, министр обороны Израиля и многие другие политики.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что бойцы региональной бригады "Менаше" задержали десять подозреваемых в причастности к убийству военнослужащего. Операция продолжается.

Видео задержания подозреваемых, предоставленное пресс-службой ЦАХАЛа

