Нетаниягу встречается с депутатами от "Ликуда" и назначает министров

Во вторник-среду, 12-13 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщит депутатам от "Ликуда" о назначениях на министерские посты в будущем правительстве. Нетаниягу приступит к распределению министерских портфелей на фоне провала переговоров между "Ликудом" и блоком "Ямина".

В ночь на вторник состоялся телефонный разговор между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой блока "Ямина" Нафтали Беннетом. В ходе беседы Нетаниягу дал понять Беннету, что предложение, переданное правому блоку, является окончательным. По утверждению представителей "Ликуда", "Ямине" был предложен пост министра просвещения, министра по делам Иерусалима и еврейского наследия, а также должность заместителя министра с контролем над деятельностью поселенческого совета "Сохнута" и Управления альтернативной службой ("Шерут леуми"). "Ямине" также был предложен пост главы комиссии Кнессета по законодательству. В "Ямине" требовали портфели министров здравоохранения и транспорта, а также пост заместителя министра.

В настоящий момент, переговоры с блоком "Ямина" не ведутся, и с политических кругах полагают, что шансы на присоединение блока к коалиции на первом этапе, призрачны.

Если партия Беннета останется за бортом правительства, то "Ликуд" получит десять министерских портфелей. В настоящий момент известно лишь, что портфель министра финансов будет передан Исраэлю Кацу.

За освобождающийся пост министра внутренней безопасности ведут борьбу Амир Охана, покидающий должность министра юстиции (этот портфель получит депутат Ави Нисанкорен от "Кахоль Лаван"), и министр по делам культуры и спорта Мири Регев. По мнению представителей "Ликуда", шансы Амира Оханы выше.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан принял предложение стать послом Израиля в ООН и в течение года будет совмещать эту должность с должностью посла Израиля в США.

После приведения правительства к присяге Нафтали Беннет освободит пост министра обороны. На первые полтора года этот пост займет Бени Ганц, а затем, если коалиция продолжит работу, этот пост перейдет к другому представителю "Кахоль Лаван".

Пост министра иностранных дел в первую половину каденции будет занимать Габи Ашкенази ("Кахоль Лаван"), а затем его сменит представитель "Ликуда".

Министром финансов на всю каденцию станет Исраэль Кац.

По некоторым сведениям, после отказа "Ямина" присоединиться к коалиции пост главы министерства просвещения предложен Юлию Эдельштейну. Ранее в окружении Эдельштейна заявляли, что если он не получит возможности вернуться на должность спикера, то предпочтет оставаться обычным депутатом.

Министр экологии Зеэв Элькин заявил, что заинтересован сохранить за собой этот пост.

По поводу остальных назначений информации нет.

Продолжается обсуждение вопроса о том, кто займет пост министра здравоохранения. Изначально он должен был перейти к блоку "Ликуда", однако велись переговоры с "Кахоль Лаван" о передаче этого портфеля партии Бени Ганца. 12 мая некоторые СМИ сообщили, что на повестке дня вновь предложение, согласно которому в обмен на этот портфель "Кахоль Лаван" снимет вето с назначения Юлия Эдельштейна на пост спикера парламента. Если портфель останется у "Ликуда", его скорее всего получит Нир Баркат.

Наиболее вероятным преемником на посту спикера Кнессета является нынешний министр туризма Ярив Левин ("Ликуд").