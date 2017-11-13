80 парламентариев поддержали законопроект о реформе страхования

В воскресенье, 12 ноября, в Тель-Авиве состоялась пресс-конференция, посвященная реформе системы страхования по санитарному уходу. Пресс-конференцию провели авторы нового законопроекта: депутаты Кнессета Роберт Илатов (НДИ) и Ицик Шмули ("Сионистский лагерь"). В ней также участвовали парламентарии от других партий, поставившие свои подписи под данным законопроектом, суть которого состоит в том, чтобы включить страховку по санитарному уходу в базовую корзину Закона о государственном страховании здоровья.

Пресс-служба НДИ отмечает, что инициаторы законопроекта сумели заручиться поддержкой всех парламентских фракций и вынести его на утверждение правительства. Всего под законом стоят подписи 80 депутатов. 19 ноября законопроект будет обсуждаться на министерской комиссии по законодательству.

Депутаты требуют незамедлительно принять закон о реформе системы страхования по санитарному уходу за людьми, не способными обходиться без посторонней помощи. В противном случае сотни тысяч граждан, в течение многих лет оплачивавшие свои страховые полисы, окажутся без страховки. Для реализации закона депутаты предлагают использовать часть значительных бюджетных излишков, образовавшихся в текущем году.

"Ситуация в системе страхования на грани катастрофы, - подчеркнул на пресс-конференции Роберт Илатов. - Почти половина гигантских расходов на помощь при потере самостоятельности покрывается самими гражданами. Эти расходы втрое превышают средний уровень аналогичных расходов в странах OECD (Организация экономического сотрудничества и развития). А что делать тем, кто не может себе позволить нанять сиделку за 8-10 тысяч шекелей в месяц? Необходимость реформы системы страхования по потере самостоятельности очевидна".

По словам Илатова, новый законопроект, в первую очередь, поможет малообеспеченным пожилым гражданам. "Это наш долг перед старшим поколением. Если незамедлительно не принять решительные меры, система страхования по потере самостоятельности рухнет", - подчеркнул председатель парламентской фракции НДИ Роберт Илатов.