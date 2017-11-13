"Бесплатные билеты British Airways" в WhatsApp. Предупреждение

Тысячи израильтян получили через WhatsApp сообщения о том, что авиакомпания British Airways по случаю своего "дня рождения" раздает бесплатные билеты на свои рейсы, пишет сайт NRG. Для получения подарка пользователям предлагается зайти по предложенной ссылке и заполнить анкету.

Специалисты по компьютерной безопасности предупреждают: ссылка ведет на сайт, не имеющий ничего общего с British Airways. Посещение сайта может привести к заражению компьютера или к краже персональных данных пользователя.

Отметим, что в начале июня израильская авиакомпания Эль-Аль" предупредила интернет-пользователей о мошенничестве в социальной сети Facebook и о том, что компания не имеет отношения к объявлениям о раздаче бесплатных билетов. Объявление о том, что к 70-летию со дня основания "Эль-Аля" компания предлагает всем желающим два билета в любую часть света, появлялось в лентах пользователей. Тысячи пользователей расшарили это объявление, несмотря на то, что ссылка вела на сайт ELAL.US.COM, не имеющий отношения к компании "Эль-Аль". Тогда специалисты по компьютерной безопасности заявили, что речь идет о "классическом фишинге".

Киберподразделение полиции сформулировало краткое руководство по защите от фишинговых атак.

1. При получении сообщения, имитирующего письмо, например, от банка, онлайн-магазина или официальной инстанции с просьбой предоставить данные вашей учетной записи, свяжитесь с организацией, отправившей письмо.

2. Вместо того чтобы кликать по ссылке, гораздо надежнее ввести адрес вручную в новом окне браузера.

3. Ни один интернет-магазин не будет запрашивать ваши пользовательские данные с помощью СМС-сообщения.

4. Обратите внимание: перед тем, как вводить логин и пароль, нужно проверить, защищено ли соединение. Если перед адресом сайта вы увидите префикс https (где "s" означает secure – безопасное), то все в порядке.

5. Всегда внимательно проверяйте ссылку, по которой собираетесь кликнуть: не перепутаны ли буквы в названии сайта. Если с написанием что-то не так, это верный признак, что мошенники подсовывают вам поддельную страницу.



