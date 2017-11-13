Преследователи офицера, ответственного за мобилизацию "харедим", заплатят полмиллиона шекелей

Мировой суд Рамле приговорил трех активистов, выступающих против закона о мобилизации ультраортодоксов на срочную службу в ЦАХАЛе, к выплате компенсации в размере 500 тысяч шекелей майору Йегуде Гликману.

Гликман, сам принадлежащий к ультраортодоксальной общине, отвечает в ЦАХАЛе за призыв "харедим". В последнее время он стал объектом нападок, клеветы и подстрекательств со стороны противников службы.

В частности, в мае 2016 года в преддверии Дня памяти павших в войнах Израиля экстремисты в среде ультраортодоксов распространили в социальных сетях ролик, в котором имена солдат и офицеров-харедим фигурируют рядом с именами погибших.

В этом ролике всем предлагается почтить память "солдат ЦАХАЛа, павших в рядах армии духовного уничтожения". Среди прочих в списке "мертвых" фигурировало и имя Гликмана.