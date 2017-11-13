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В Израиле

Преследователи офицера, ответственного за мобилизацию "харедим", заплатят полмиллиона шекелей

время публикации: 12 ноября 2017 г., 21:37 | последнее обновление: 12 ноября 2017 г., 21:41 блог версия для печати фото
Преследователи офицера, ответственного за мобилизацию "харедим", заплатят полмиллиона шекелей

Мировой суд Рамле приговорил трех активистов, выступающих против закона о мобилизации ультраортодоксов на срочную службу в ЦАХАЛе, к выплате компенсации в размере 500 тысяч шекелей майору Йегуде Гликману.

Гликман, сам принадлежащий к ультраортодоксальной общине, отвечает в ЦАХАЛе за призыв "харедим". В последнее время он стал объектом нападок, клеветы и подстрекательств со стороны противников службы.

В частности, в мае 2016 года в преддверии Дня памяти павших в войнах Израиля экстремисты в среде ультраортодоксов распространили в социальных сетях ролик, в котором имена солдат и офицеров-харедим фигурируют рядом с именами погибших.

В этом ролике всем предлагается почтить память "солдат ЦАХАЛа, павших в рядах армии духовного уничтожения". Среди прочих в списке "мертвых" фигурировало и имя Гликмана.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 мая 2016 г.
Скандальный ролик: солдат-ультраортодоксов объявили мертвыми
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 октября 2014 г.
Кампания против призыва в ЦАХАЛ: солдат-ультраортодоксов назвали свиньями







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