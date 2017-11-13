10-й канал ИТВ: Биньямин Нетаниягу получил письмо от Дональда Трампа

По информации 10-го канала израильского телевидения, на утреннем заседании министров от "Ликуда" глава правительства Биньямин Нетаниягу показал им письмо, полученное от президента США Дональда Трампа.

По словам одного из министров, читавших письмо, Дональд Трамп поблагодарил Биньямина Нетаниягу за поддержку его выступления месячной давности, в котором он подверг критике соглашение по ядерной программе Ирана.

Согласно этому источнику, Дональд Трамп написал: "Мы вместе будет действовать против Ирана".