18-летний житель Шохама задержан в Лоде во время поджога. ВИДЕО

Пресс-служба полиции распространила видео с камер наблюдения, на которых можно увидеть подозреваемого в серии поджогов в Лоде.

В сообщении пресс-службы говорится, что сотрудник службы охраны муниципалитета в выходные задержал на улице Шломо Мелех в Лоде юношу, который поджег контейнер с мусором и находящийся рядом с ним контейнер для сбора пластиковых бутылок. Подозреваемого он удерживал до приезда полицейских.

В ходе расследования выяснилось, что задержанному 18 лет и он является жителем Шохама.

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок задержания подозреваемого на сутки.