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В Израиле

18-летний житель Шохама задержан в Лоде во время поджога. ВИДЕО

время публикации: 12 ноября 2017 г., 15:51 | последнее обновление: 12 ноября 2017 г., 16:03 блог версия для печати фото
18-летний житель Шохама задержан в Лоде во время поджога

Пресс-служба полиции распространила видео с камер наблюдения, на которых можно увидеть подозреваемого в серии поджогов в Лоде.

В сообщении пресс-службы говорится, что сотрудник службы охраны муниципалитета в выходные задержал на улице Шломо Мелех в Лоде юношу, который поджег контейнер с мусором и находящийся рядом с ним контейнер для сбора пластиковых бутылок. Подозреваемого он удерживал до приезда полицейских.

В ходе расследования выяснилось, что задержанному 18 лет и он является жителем Шохама.

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок задержания подозреваемого на сутки.

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