Закончилась забастовка учителей средних и старших классов

После переговоров с минфином профсоюз учителей средних и старших классов сообщил, что в понедельник, 13 ноября, занятия в школах состоятся по обычному расписанию.

Вместе с тем, председатель Объединения учителей Ран Эрез выразил разочарование по поводу результатов переговоров с представителями минфина. Он предупредил: если будет необходимость, профсоюз готов ужесточить забастовочные санкции и бороться до тех пор, пока не будут выполнены требования педагогов.

Предупредительная забастовка учителей продолжалась один день. В воскресенье, 12 ноября, не было занятий в классах от "йуд" до "йуд-далет".