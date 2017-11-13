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В Израиле

Закончилась забастовка учителей средних и старших классов

время публикации: 12 ноября 2017 г., 17:37 | последнее обновление: 12 ноября 2017 г., 17:37 блог версия для печати фото
Председатель Объединения учителей Ран Эрез

После переговоров с минфином профсоюз учителей средних и старших классов сообщил, что в понедельник, 13 ноября, занятия в школах состоятся по обычному расписанию.

Вместе с тем, председатель Объединения учителей Ран Эрез выразил разочарование по поводу результатов переговоров с представителями минфина. Он предупредил: если будет необходимость, профсоюз готов ужесточить забастовочные санкции и бороться до тех пор, пока не будут выполнены требования педагогов.

Предупредительная забастовка учителей продолжалась один день. В воскресенье, 12 ноября, не было занятий в классах от "йуд" до "йуд-далет".

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В воскресенье состоится забастовка учителей средних и старших классов







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