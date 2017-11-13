На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение, которое ощутили в Израиле

В воскресенье, 12 ноября, около 20:30 жители многих районов Израиля ощущали подземные толчки.

Согласно сообщениям в социальных сетях, подземные толчки ощущались в Тель-Авиве, Бат-Яме, Петах-Тикве, Кирьят-Оно, Ганей Тикве, Реховоте, Хайфе, Беэр-Шеве, Офакиме и других населенных пунктах.

Нет информации о разрушениях или пострадавших в Израиле.

Геофизический институт Израиля сообщил радиостанции "Кан Бет", что подземные толчки, которые ощущались на территории Израиля, являются "отголосками" землетрясения на границе Ирака и Ирана. Подземные толчки ощущались во многих странах ближневосточного региона.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр передает, что в 20:18 на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,2 (первоначально сообщалось о магнитуде 7,5-7,6). Очаг залегал на глубине 19 км. Эпицентр землетрясения находился примерно в 212 км к северо-востоку от Багдада. Ближайший к эпицентру населенный пункт – Халабджа (около 40 км северней эпицентра), в Иракском Курдистане. Этот город находится примерно в 10 км от границы с Ираном.

За первым мощным землетрясением последовала серия повторных подземных толчков магнитудой до 4,6.

Иранские СМИ предварительно сообщают о гибели 6 человек. Власти Ирака сообщили о десяти погибших, и более 50 раненых. Ожидается, что число погибших и раненых будет расти по мере установления связи с пострадавшими районами.

Иран и северо-восточный Ирак находятся в сейсмоопасной зоне. В 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 уничтожило древний город Бам – один из важнейших транзитных пунктов на Великом шелковом пути. Тогда погибли более 26.000 человек, 30.000 получили ранения, до 90% строений и объектов инфраструктуры города были разрушены.





