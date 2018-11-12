Массированный обстрел израильской территории из Газы, есть раненые

В понедельник, 12 ноября, около 16:00 возобновились ракетно-минометные обстрелы израильской территории из сектора Газы.

За первые часы в сторону Израиля были выпущены сотни ракет и минометных снарядов. Сирены системы "Цева адом" прозвучали в Нетивоте, Беэр-Шеве, Ашкелоне, Сдероте и многих других населенных пунктах на юге страны.

Задействована система ПРО "Железный купол", которая, по сообщению военных, сбила несколько ракет.

В Нетивоте ракета попала в жилой дом. По предварительной информации, никто не пострадал, поскольку все жильцы находились в бомбоубежище.

В Сдероте ракета упала рядом с жилым домом, ее осколками был поврежден газовый баллон, что привело к его взрыву. Сообщается о трех раненых в Сдероте.

На границе под обстрел попал пассажирский микроавтобус. 25-летний израильтянин был доставлен в больницу "Сорока" (Беэр-Шева) в тяжелом состоянии. ХАМАС заявляет, что по транспортному средству была выпущена противотанковая ракета.

В Ашкелоне ракета попала в частный дом.

В больницу "Барзилай" доставили 16-летнюю девушку, получившую травму конечности, которая была придавлена тяжелой дверью в убежище.

По данным на 18:15, с начала обстрелов в больницы "Сорока" и "Барзилай" поступили 12 человек, из которых один - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести, 10 - ранены легко.

По соображениям безопасности перекрыто несколько трасс в Негеве.

За несколько минут до начала обстрелов палестинские СМИ сообщили о том, что израильская артиллерия обстреляла позицию боевиков ХАМАСа в районе Бейт-Лахии, на севере сектора.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" вечером 12 ноября сообщил, что в результате ударов артиллерии и авиации ЦАХАЛа по целям в секторе Газы убиты не менее двух "мирных жителей", есть раненые. По данным минздрава Газы, в больницы доставлены не менее трех пострадавших. Названы имена убитых "мирных граждан": Мухаммад аль-Татари (27) и Мухаммад Удэ (22). Известно, что они были убиты на северо-востоке сектора, недалеко от границы с Израилем. По всей видимости, речь идет о боевиках. ПИЦ также сообщает об ударах ЦАХАЛа по боевикам к востоку от Аль-Бурейджа, по военной базе около Бейт-Хануна и по другим целям. Вертолеты ЦАХАЛа атаковали базу боевиков между Дир аль-Балахом и Хан-Юнисом.

ХАМАС заявляет, что массированные обстрелы являются ответом Израилю на военную операцию на юге Газы, в ходе которой были убиты семеро боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" и "Комитетов народного сопротивления". ЦАХАЛ, в свою очередь, настаивает на том, что целью операции израильского спецназа в районе Хан Юниса не была ни ликвидация, ни похищение боевиков. В ходе этой операции погиб подполковник М., еще один израильский офицер получил ранения средней тяжести.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Ноябрь. 20 обстрелов, 130 ракет, 5 ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Не менее 15 раненых. (по состоянию на 12 ноября).

Октябрь. 11 обстрелов, 27 ракет. 17 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Сентябрь. Ни одного обстрела.

Август. 50 обстрелов, 190 ракет. 30 ракет сбиты системой ПРО. Трое раненых.

Июль. 56 обстрелов, 164 ракеты, 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Июнь. 18 обстрелов, 40 ракет, 11 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет.

Май. 30 обстрелов, 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.