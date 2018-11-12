На севере проходят похороны погибшего в Газе офицера

Тысячи человек принимают участие в похоронах подполковника М., погибшего вечером 11 ноября в столкновении с боевиками ХАМАСа в секторе Газы. Почтить память воина в поселок, расположенный на севере, приехали президент Израиля Реувен Ривлин и члены правительства.

Офицеру был 41 год. У него остались жена и двое детей. "Это огромная потеря. Очень надеюсь, что это последняя кровь, пролитая народом Израиля", - цитирует сайт Mako слова, сказанные на похоронах отцом М.

"Я склоняю голову перед памятью подполковника М., героя, павшего минувшей ночью при выполнении боевого задания. Придет время, и о его подвигах узнают все. Граждане Израиля перед ним в неоплатном долгу", - заявил ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу.

Родственники рассказали сайту Ynet, что даже самые близкие не знали, где именно служит подполковник: "Мы знали только, что он занимает важную должность. Тут все им гордились – тем, каким он был воином и каким он был человеком".

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что семья согласилась с решением армейского командования не публиковать личные данные офицера. Однако, несмотря на цензуру, его имя и фотографии получили широкое хождение в социальных сетях.

Это позволило ХАМАСу найти близких израильского офицера. Палестинские боевики развернули против родственников военнослужащего кампанию угроз и подстрекательства. Это было бы невозможным, если бы израильтяне прислушивались к просьбам армии.