СМИ: Нетаниягу рассказал о тяжелом кризисе в отношениях с Россией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу признал, что недооценил глубину кризиса в отношениях с Россией, последовавшего за перехватом российского самолета Ил-20 сирийцами, отражавшими израильскую атаку. Об этом сообщает сайт Mako.

Согласно публикации, израильское руководство считало, что президент России Владимир Путин просто решил воспользоваться инцидентом, чтобы усилить свои позиции в Сирии и навязать Израилю новые правила игры. После встречи с главами государств Восточной Европы Нетаниягу понял, что ситуация более серьезна.

Глава правительства рассказал членам кабинета, что российский лидер воспринял потерю самолета на личном уровне - как удар по репутации. По словам Нетаниягу, Путин считает репутацию основным источником своей силы, а острый кризис двусторонних отношений носит стратегический характер.

11 ноября Нетаниягу и Путин провели короткую встречу в Париже, где проходили мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Эта были их первые переговоры после инцидента с российским самолетом в Сирии.

"Разговор с президентом Путиным был позитивным и проходил в деловом духе. Я бы даже назвал его очень важным. В остальном, нет смысла вдаваться в детали", - рассказал Нетаниягу на пресс-конференции для израильских журналистов.

Отметим, что 6 ноября телеканал "Кан-11" сообщил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу, которая должна была состояться в Париже, отменена Кремлем. Причиной отмены, как сообщалось, стал инцидент с Ил-20.

Несколькими часами ранее сайт газеты "Гаарец" написал, что Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность отмены своего участия в мероприятии из-за того, что его организаторы не оставили политикам времени для проведения личных встреч.

Переговоры Нетаниягу и Путина в Париже были десятыми с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе.

Предыдущие встречи лидеров России и Израиля проходили в Москве 12 июля и 9 мая 2018 года. После июльской встречи Нетаниягу принимал в Израиле министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника генерального штаба ВС РФ, замминистра обороны Валерия Герасимова.





