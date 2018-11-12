18+
12 ноября 2018 г.
последняя новость: 09:42
Предвыборная экономика в действии
Как сионизм приравняли к расизму
Частное государство Израиль
Нетаниягу: «Я не боюсь войны»
Иран и Саудовская Аравия
Конец алмазного короля
Путин не встретится с Нетаниягу
Сирия разорвала связи с Израилем
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:42 Биньямин Нетаниягу вернулся в Израиль
09:11 ЦАХАЛ стягивает дополнительные силы к сектору Газы
08:53 СМИ: Нетаниягу рассказал о тяжелом кризисе в отношениях с Россией
08:36 Друзская община: похороны подполковника, убитого в Газе, состоятся в 15:00
08:26 ДТП в Тель-Авиве: погиб 66-летний пешеход
07:40 В министерстве обороны прошло еще одно совещание по ситуации в Газе
07:19 ЦАХАЛ: в Газе был убит израильский подполковник
07:16 "Приятных людей страх не порождает". Рассказывает Рони Кейдар, живущая около границы с Газой
06:53 Медики: состояние раненного в Газе офицера ЦАХАЛа стабилизировалось
05:45 "Ракевет Исраэль": отменено движение поездов между Ашкелоном и Беэр-Шевой
Загрузка...
В Израиле

СМИ: Нетаниягу рассказал о тяжелом кризисе в отношениях с Россией

время публикации: 08:53 | последнее обновление: 09:43 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин
СМИ: Нетаниягу рассказал о тяжелом кризисе в отношениях с Россией
СМИ: Нетаниягу рассказал о тяжелом кризисе в отношениях с Россией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу признал, что недооценил глубину кризиса в отношениях с Россией, последовавшего за перехватом российского самолета Ил-20 сирийцами, отражавшими израильскую атаку. Об этом сообщает сайт Mako.

Согласно публикации, израильское руководство считало, что президент России Владимир Путин просто решил воспользоваться инцидентом, чтобы усилить свои позиции в Сирии и навязать Израилю новые правила игры. После встречи с главами государств Восточной Европы Нетаниягу понял, что ситуация более серьезна.

Глава правительства рассказал членам кабинета, что российский лидер воспринял потерю самолета на личном уровне - как удар по репутации. По словам Нетаниягу, Путин считает репутацию основным источником своей силы, а острый кризис двусторонних отношений носит стратегический характер.

11 ноября Нетаниягу и Путин провели короткую встречу в Париже, где проходили мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Эта были их первые переговоры после инцидента с российским самолетом в Сирии.

"Разговор с президентом Путиным был позитивным и проходил в деловом духе. Я бы даже назвал его очень важным. В остальном, нет смысла вдаваться в детали", - рассказал Нетаниягу на пресс-конференции для израильских журналистов.

Отметим, что 6 ноября телеканал "Кан-11" сообщил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу, которая должна была состояться в Париже, отменена Кремлем. Причиной отмены, как сообщалось, стал инцидент с Ил-20.

Несколькими часами ранее сайт газеты "Гаарец" написал, что Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность отмены своего участия в мероприятии из-за того, что его организаторы не оставили политикам времени для проведения личных встреч.

Переговоры Нетаниягу и Путина в Париже были десятыми с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе.

Предыдущие встречи лидеров России и Израиля проходили в Москве 12 июля и 9 мая 2018 года. После июльской встречи Нетаниягу принимал в Израиле министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника генерального штаба ВС РФ, замминистра обороны Валерия Герасимова.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 11 ноября 2018 г.
Нетаниягу встретился в Париже с Путиным: "Беседа была позитивной"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 ноября 2018 г.
"Кан-11": Кремль отменил парижскую встречу Путина и Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 ноября 2018 г.
СМИ: Нетаниягу готов отказаться от участия в международном форуме в Париже





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 12 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018