Разрешено к публикации: в секторе Газы убит офицер ЦАХАЛа

В ночь на понедельник, 12 ноября, пресс-служба ЦАХАЛа разрешила к публикации информацию о том, что в ходе столкновения с террористами в секторе Газы был убит офицер Армии обороны Израиля. Еще один офицер получил ранения средней степени тяжести.

Информация передана семьям военнослужащих.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в ходе оперативных мероприятий, проводившихся спецподразделением Армии обороны Израиля, завязалась перестрелка, в ходе которой был убит офицер, а еще один получил ранения. В ходе столкновения были убиты не менее семи террористов. Сообщается, что один из убитых, Нир Бараке, являлся командиром батальона восточного Хан-Юнеса в боевом подразделении ХАМАС. Еще один убитый – боевик комитетов Народного сопротивления в секторе Газы.

По сообщению армейской пресс-службы, операция завершена.

Граждан просят соблюдать все распоряжения Службы охраны тыла и воздержаться от распространения слухов. В вечерние часы 11 ноября в социальных сетях получила распространение информация, согласно которой похищен военнослужащий ЦАХАЛа. Армейская пресс-служба распространила специальное сообщение с опровержением этих слухов.

В вечерние и ночные часы в сторону израильской территории были выпущены не менее десяти ракет. Две из них были сбиты ракетами системы "Железный купол". В результате ракетных обстрелов никто не пострадал, одному зданию, расположенному на территории регионального совета Эшколь, был причинен ущерб.

В свою очередь, ВВС ЦАХАЛа атаковали не менее 40 целей на территории сектора Газы.

Как сообщает "Кан Бет", больницы в секторе переведены на работу в чрезвычайном режиме. Силы безопасности ХАМАС также функционируют в режиме чрезвычайного положения. "Кан Бет" цитирует слова высокопоставленного источника в ХАМАС, заявившего, что в ближайшие часы Египет возобновит посреднические усилия для достижения скорейшего прекращения огня.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что глава правительства прерывает визит во Францию в свзяи с эскалацией напряженности на границе с Газой и возвращается в Израиль.

Около полуночи пресс-служба министерства обороны сообщила, что на военной базе "Кирия" состоялось совещание, посвященное оценке ситуации на границе с сектором Газы.

Совещание проводил глава оборонного ведомства Авигдор Либерман, в нем приняли участие глава ШАБАК Надав Аргаман и начальник генштаба Гади Айзенкот, а также другие представители системы безопасности.

Управление тылом обнародовало инструкции для жителей населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газы. Эти инструкции будут действовать до 22:20 вторника, 12 ноября. Согласно распоряжению Управления тылом, во вторник, 12 ноября, будут отменены занятия в школах и детских садах в приграничной зоне. Массовая мероприятия могут проводиться только в закрытых помещениях, при участии не более 300 человек. 12 ноября государственные услуги в населенных пунктах будут оказываться в ограниченном объеме. Фермером запрещено работать на открытом воздухе.





