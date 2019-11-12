ЦАХАЛ уничтожил в Газе одного из лидеров боевиков "Исламского джихада"

В ночь на вторник, 12 ноября, в Газе в результате удара ЦАХАЛа был ликвидирован командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад") Бахаа Абу аль-Ата.

В результате атаки были убиты два человека, среди них Бахаа Абу аль-Ата, заявляют в "Исламском джихаде".

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа сказано: было атаковано здание, в котором находились высокопоставленные командиры "Исламского джихада". Операция была одобрена премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Решение о ликвидации аль-Аты было принято, так как он планировал теракты в ближайшем будущем.

Бахаа Абу аль-Ата ответственен за большинство обстрелов из сектора Газы за последний год, говорится в заявлении ЦАХАЛа. В частности, именно он несет ответственность за обстрелы Сдерота 25 августа и 1 ноября 2019 года.

В последние дни Бахаа Абу аль-Ата планировал новые ракетные обстрелы из Газы, а также отправку отрядов боевиков через границу, атаки снайперов, запуск БПЛА, заявляют израильские военные.

Армия обороны Израиля готовится в широкомасштабной операции в Газе. Вводятся ограничения для жителей районов, находящихся в непосредственной близости от границы сектора. Высока вероятность ракетных обстрелов южных и центральных районов Израиля.

Рано утром 12 ноября, после ликвидации ЦАХАЛом лидера боевиков "Исламского джихада", по израильской территории из сектора Газы были выпущены десятки ракет. Сигналы и сирены "Цева адом" были слышны в Ашдоде и населенных пунктах вокруг сектора Газы. Жители Ашкелона сообщают о взрывах без предупреждающих сирен.

Министерство здравоохранения Газы сообщает, что в ночь на 12 ноября в результате воздушного удара ЦАХАЛа в доме в районе Шиджайя, на восточной окраине Газы были убиты лидер боевиков "Исламского джихада" Бахаа Абу аль-Ата и его жена. Еще два человека получили ранения. Минздрав Газы заявляет, что бригады скорой помощи приведены в состояние повышенной готовности.

Военный корреспондент корпорации "Кан" Кармела Менаше после инструктажа, проведенного пресс-службой ЦАХАЛа для израильских СМИ, сообщила, что на встрече несколько раз подчеркивалось, что ЦАХАЛ не намерен возвращаться к тактике "точечных ликвидаций". То, что был уничтожен командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад") Бахаа Абу аль-Ата, является "исключительным случаем", заявляют в ЦАХАЛе.