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В результате ДТП в Негеве погибли три человека

время публикации: 15:38 | последнее обновление: 17:15 блог версия для печати фото
На месте происшествия. Негев, 12 октября 2017 года
На месте происшествия. Негев, 12 октября 2017 года

Пресс-служба полиции сообщает, что в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Негеве погибли три человека. Еще один человек получил травмы средней степени тяжести.

Медики МАДА, прибывшие на место аварии, оказали пострадавшему первую помощь. После этого пострадавший, мужчина в возрасте около 70 лет, был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Авария произошла на шоссе номер 204, на отрезке между Димоной и Иерухамом.

Пресс-служба МАДА уточняет, что двое из погибших – молодые люди около 20 лет, которые находились в автомобиле, перевернувшемся от столкновения.

Пострадавший мужчина и третья погибшая, женщина в возрасте около 70 лет, ехали во второй машине.

Сводка происшествий с участием транспортных средств в период праздника Симхат Тора. 12 октября 2017 года

Пресс-служба полиции и служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщают о серии происшествий с участием транспортных средств в четверг, 12 октября, в период праздника Симхат Тора.

На перекрестке Димона в Негеве в результате лобового столкновения двух автомобилей три человека погибли и еще один получил травмы средней степени тяжести.

На 443-й трассе около съезда на Бейт-Хорон произошло ДТП с участием мотоцикла. Мужчина примерно 40 лет получил травмы средней тяжести и был доставлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

На улице Эйн-Ганим в Петах-Тикве в результате падения травмы средней тяжести получил 52-летний велосипедист. Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон".

В районе пляжа Тель-Барух в Тель-Авиве молодой человек на трактороне с электроприводом сбил двух пожилых людей, мужчину и женщину примерно 70 лет. Пострадавшие, получившие лицевые травмы и травмы ног, были доставлены в больницу "Ихилов".

Сводка по тяжелым ДТП 11.10.2017

В канун праздника Симхат Тора в результате серии ДТП погибли три человека и еще семеро получили тяжелые травмы. Самая тяжелая авария произошла около 16:30 на шоссе 383 в районе Кирьят-Малахи. В результате столкновения двух легковых автомобилей один из них перевернулся и два пассажира автомобиля, оба 18 лет, погибли. Еще двое находившихся в автомобиле юношей – 17 и 19 лет – были доставлены в больницу "Каплан". Их состояние оценивается как тяжелое. 20-летняя девушка, которая находилась за рулем второго автомобиля, была в критическом состоянии доставлена на вертолете в больницу "Ихилов".

Рано утром 11 октября на улице Йефет в Яффо произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. В результате ДТП погиб мотоциклист, мужчина примерно 20 лет.

Около 11:30 две женщины в возрасте около 50 лет получили тяжелые травмы в результате дорожной аварии, произошедшей на шоссе 31 в Негеве возле перекрестка Хатрорим.

Еще одно ДТП произошло около 14:00 на перекрестке улиц Олей а-Гардом и Элиэзер Бен-Йегуда в Ашкелоне. В результате столкновения между автомобилем и мотоциклом два молодых человека в возрасте около 20 лет, ехавших на мотоцикле, получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу "Барзилай".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 октября 2017 г.
Серия ДТП в канун Симхат-Тора: трое погибших, множество пострадавших







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