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"Марш" на границе Газы. Военнослужащие ответили огнем на провокацию террористов

время публикации: 19:02 | последнее обновление: 22:07 блог версия для печати фото
"Марш" на границе Газы. Военнослужащие ответили огнем на провокацию террористов
"Марш" на границе Газы. Военнослужащие ответили огнем на провокацию террористов
На месте происшествия был найден нож

В пятницу, 12 октября, на границе сектора Газы начался очередной "марш возвращения", в котором, по оценкам ЦАХАЛа, приняли участие около 15 тысяч палестинцев.

Участники "марша" жгли покрышки, а также бросали камни, бутылки с зажигательной смесью, гранаты и взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

Около 18:00, в южной части сектора Газы, военнослужащие ЦАХАЛа заметили, как группа палестинцев установила на заборе безопасности взрывное устройство.

После того, как прогремел взрыв, в заборе образовалась брешь, через которую на израильскую территорию проникли около 20 террористов. Военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь в их направлении. Большинство террористов сразу же вернулись назад, на территорию Газы, однако несколько попытались приблизиться к позиции ЦАХАЛа и были ликвидированы.

На месте происшествия был найден нож.

Тела убитых были унесены палестинцами вглубь сектора. Вскоре на палестинских сайтах были опубликованы фотографии трупов.

В 19:00 минздрав Газы сообщил, что в результате действий израильских военнослужащих в центральной части сектора Газы, в районе Аль-Бурейджа, а также к востоку от Рафиаха, убиты 6 участников беспорядков. 112 палестинцев получили ранения, травмы и отравления слезоточивым газом.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 октября 2018 г.
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