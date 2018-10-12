"Марш" на границе Газы. Военнослужащие ответили огнем на провокацию террористов

В пятницу, 12 октября, на границе сектора Газы начался очередной "марш возвращения", в котором, по оценкам ЦАХАЛа, приняли участие около 15 тысяч палестинцев.

Участники "марша" жгли покрышки, а также бросали камни, бутылки с зажигательной смесью, гранаты и взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

Около 18:00, в южной части сектора Газы, военнослужащие ЦАХАЛа заметили, как группа палестинцев установила на заборе безопасности взрывное устройство.

После того, как прогремел взрыв, в заборе образовалась брешь, через которую на израильскую территорию проникли около 20 террористов. Военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь в их направлении. Большинство террористов сразу же вернулись назад, на территорию Газы, однако несколько попытались приблизиться к позиции ЦАХАЛа и были ликвидированы.

На месте происшествия был найден нож.

Тела убитых были унесены палестинцами вглубь сектора. Вскоре на палестинских сайтах были опубликованы фотографии трупов.

В 19:00 минздрав Газы сообщил, что в результате действий израильских военнослужащих в центральной части сектора Газы, в районе Аль-Бурейджа, а также к востоку от Рафиаха, убиты 6 участников беспорядков. 112 палестинцев получили ранения, травмы и отравления слезоточивым газом.





