Вспышка насилия в арабском секторе; один человек убит, несколько ранены

В ночь на субботу, 12 октября, были зафиксированы несколько случаев стрельбы в арабской части города Рамла, а также в бедуинском Раате (Негев) и поселке Яара в Западной Галилее.

В Рамле, на улице Шломо а-Мелех, в результате стрельбы был ранен глава местного отделения "Исламского движения", имам местной мечети шейх Али А-Данаф. 40-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, где ему была сделана операция. Состояние А-Данафа медики оценивают как тяжелое, но стабильное.

По имеющимся данным, злоумышленники открыли стрельбу по автомобилю имама, когда он ехал в мечеть. А-Данаф получил семь огнестрельных ранений.

При аналогичных обстоятельствах получил огнестрельное ранение главный инженер Раата. Он был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. По подозрению в причастности к стрельбе задержан 25-летний местный житель. Пресс-служба полиции сообщает также о массовой драке, вспыхнувшей в Раате накануне вечером. В результате драки пострадали пять человек, среди них – трое несовершеннолетних.

В поселке Яара был застрелен 20-летний молодой человек.

Пресс-служба полиции отмечает, что в арабском секторе большинство инцидентов, связанных со стрельбой, являются следствием внутренних конфликтов. Полиция принимает меры, чтобы предотвратить случаи насилия, проводя тщательные расследования каждого инцидента.





